LAVAL – Daniel Carr ne sera pas à la disposition de Sylvain Lefebvre pour le programme double qui marquera le lancement de la saison du Rocket de Laval en fin de semaine.

Carr n’était pas de l’entraînement du Rocket jeudi matin à la Place Bell. Lefebvre a justifié son absence en annonçant qu’il était « à la maison pour des raisons personnelles ».

Aucune trace non plus de l’attaquant Kyle Baun, acquis la veille dans une transaction avec les Blackhawks de Chicago en retour d’Andreas Martinsen. Baun est un Ontarien de 25 ans qui a passé la majorité des deux dernières saisons avec les IceHogs de Rockford, dans la Ligue américaine. En 74 matchs la saison dernière, il a amassé 14 buts et 34 points.

Mais au-delà de ces informations, Lefebvre a admis ne pas détenir beaucoup d’information sur son nouveau joueur.

« Je ne le connais pas beaucoup. On n’a pas joué contre Rockford l’année passée, ni l’année précédente. C’est un gars avec un bon gabarit – 6 pi 2 po, 210 livres – et qui a quand même de bonnes habiletés au niveau de son patin. L’autre rapport que j’ai eu, c’est qu’il est très compétitif et qu’il a des bonnes habitudes de travail. »

Obtenu la veille des Sabres de Buffalo, Nicolas Deslauriers avait quant à lui déjà revêtu ses nouvelles couleurs. Le polyvalent patineur de 26 ans portait le numéro 44 et complétait un trio tout québécois avec Daniel Audette et Antoine Waked.

Finalement, en matinée, le Rocket a annoncé que l’attaquant Thomas Ebbing avait été cédé au Beast de Brampton, son club-école de la ECHL. Ebbing est une recrue de 23 ans qui vient de terminer un stage de quatre ans à l’Université Michigan State.

« On veut qu’il joue au hockey et non qu’il soit ici dans les estrades. C’est un jeune en qui on fonde de l’espoir, mais qui vient tout juste de faire le saut chez les pros. La East Coast, c’est un endroit où il pourra avoir beaucoup de temps de glace. »

Le Rocket compte toujours 16 attaquants et sept défenseurs à son bord. Lefebvre a jusqu’à minuit ce soir pour réduire sa formation au maximum permis.

Le nouveau club-école du Canadien disputera le premier match de son histoire vendredi soir alors qu’il recevra la visite des Senators de Belleville. ​