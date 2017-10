LAVAL, Qc - Nick Baptiste a amassé un but et deux aides et les Americans de Rochester ont battu le Rocket de Laval 5-2, mercredi soir, à la Place Bell.

Alors que les deux équipes étaient à égalité 2-2 au deuxième engagement, Baptiste a trompé la vigilance de Zachary Fucale pour inscrire son premier filet de la campagne et l'éventuel but victorieux.

Baptiste s'est également fait complice des deux réussites de Colin Blackwell. Ce dernier a aussi obtenu une mention d'aide pour les Americans (3-3-0), qui ont mis un terme à une séquence de trois revers. Sahir Gill, en désavantage numérique, et Casey Nelson ont ajouté un but pour les visiteurs.

Le Rocket (4-3-1) a pris les devants à deux reprises en première période, mais chaque fois, les hommes de Sylvain Lefebvre ont permis aux Americans de créer l'égalité rapidement. Nicolas Deslauriers et Chris Terry ont touché la cible pour les Lavallois. Le Rocket a subi une deuxième défaite de suite.

Linus Ullmark a défendu la cage des Americans d'une main de maître, bloquant 36 des 38 lancers dirigés vers lui. Fucale a stoppé 21 rondelles dans la défaite.