LAVAL – Pourquoi ne pas s’inspirer des meilleurs lorsqu’on veut retourner dans la LNH ? Les entraîneurs du Rocket de Laval ont vendu cette approche à Éric Gélinas et ils souhaitent le voir intégrer des éléments du jeu de Shea Weber dans son répertoire.

Sur le coup, on pourrait croire que l’idée consiste à développer Gélinas en un spécialiste du jeu de puissance grâce à son puissant lancer. Non, le plan est plutôt de simplifier le jeu du Québécois de 26 ans pour qu’il devienne efficace, simple et fiable défensivement tout en incluant une dimension physique.

« J’ai eu une rencontre avec les entraîneurs mercredi et on parlait de comment je pourrais modifier mon jeu pour me rapprocher du sien. C’est important d’apprendre des meilleurs », a révélé Gélinas, jeudi, après l’entraînement du Rocket à la Place Bell.

« Le but est de s’attarder surtout sur les petits détails défensivement, son positionnement et ses prises de décision avec la rondelle. Ça fait de lui une superstar dans la LNH sans qu’il soit flamboyant. Il a du succès parce qu’il fait les bonnes choses », a détaillé le gaucher de six pieds quatre pouces et 223 livres.

Gélinas regarde donc très attentivement toutes les parties du Tricolore pour y déceler tous les indices pertinents.

« Ce qu’on veut faire avec lui, c’est parfaire son jeu pour qu’il puisse rester dans la LNH. On sait qu’il peut être dominant dans la LAH, mais ça ne veut pas dire qu’il pourra jouer de la même manière dans la LNH. On souhaite donc ajuster certaines facettes de son jeu pour faire en sorte qu’il devienne un joueur plus complet et qu’il puisse rester là pas juste pendant un an ou deux ans, mais pour plusieurs années », a expliqué l’entraîneur Sylvain Lefebvre qui trouve des modèles pour d’autres de ses joueurs.

Par conséquent, Gélinas aborde les rencontres dans l’uniforme du Rocket avec une mentalité modifiée.

« Personnellement, ça va super bien. L’entourage est vraiment agréable, ça rend les choses plus faciles. Pour moi, ce n’est pas une question de me concentrer sur l’attaque, je sais que je peux faire ce travail, je l’ai toujours fait. Je suis ici pour améliorer les choses qui sont demandées. C’est comme ça que j’approche mes parties », a confié Gélinas.

Pour l’instant, l’échantillonnage se limite à un match durant lequel le grand gaucher a présenté un différentiel de +2 en plus de décocher deux tirs sur le filet adverse.

« Le personnel d’entraîneurs était content de ma partie. Ce n’était pas ma meilleure à vie, mais j’ai essayé d’intégrer ce qu’on m’a recommandé. »

D’ailleurs, on sent un beau respect lorsque Gélinas parle du personnel hockey du Rocket. Il semble avoir compris que ces hommes peuvent relancer sa carrière. Il a sauté sur l’occasion de les vanter quand on lui a posé une question sur le rôle que Francis Bouillon pourrait avoir avec lui.

« Tous les entraîneurs m’aident. J’ai eu de bons coachs dans ma carrière, mais l’encadrement est exceptionnel ici. En commençant par Sylvain Lefebvre qui a eu une longue carrière, Donald Dufresne et Francis. Je peux apprendre de tous ces gars. Sébastien Bordeleau peut également aider sur d’autres aspects. Bref, j’ai tous les atouts autour de moi pour apprendre. C’est important pour moi et les autres joueurs. Ils ont à cœur le développement des gars et ça paraît. C’est à nous d’utiliser les ressources à notre disposition », a souligné le choix de deuxième ronde des Devils en 2009.

Gélinas ouvre grand les oreilles auprès d’eux, mais il voudrait rejoindre l’entourage du Canadien à court terme. Honnête, il admet que le départ cahoteux du CH renferme un côté stimulant pour lui et ses coéquipiers du Rocket.

« Oui, le but ultime est de revenir dans la LNH. Je ne cacherai pas que c’est motivant dans un sens. C’est difficile de faire des changements quand l’équipe est au premier rang. Je ne dis pas que ça va mal, ça ne fait que quatre matchs, ce n’est rien de catastrophique. Mais c’est motivant », a-t-il exprimé.

Ce contexte pourrait favoriser Gélinas, mais également Jakub Jerabek.

« Il a seulement joué un match, mais tu vois son talent et qu’il a joué à un haut niveau. Il a des habiletés intéressantes et c’est un professionnel. Il n’a pas du tout eu l’air fou. Je pense que l’adaptation va bien se faire pour lui. Quand il se sentira encore plus confortable, on pourra voir ses vraies capacités, le vrai joueur qu’il est », a conclu Gélinas à propos du Tchèque qui est né quatre jours après lui en 1991.