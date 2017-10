RDS.ca

L'attaquant Martin Reway n'a pas accompagné le Rocket de Laval pour son voyage de de deux matchs et, selon des informations obtenues par notre collaborateur et analyste des matchs au 91,9 sports, Raphaël Doucet, il réfléchit à son avenir avec l'équipe.

«Depuis le début de la saison, Martin trouve ça difficile de ne pas être revenu à 100% et se demande même si un jour il va revenir à son niveau d’antan», a indiqué l'entraîneur Sylvain Lefebvre.

«Il se sent également un peu loin de la maison, même s’il a déjà joué à Gatineau, au niveau junior. C’est lui qui nous a demandé une période de réflexion et on a accepté. Martin a été honnête avec moi et avec nous depuis le début. Quelle que soit sa décision, on va l’accepter», a ajouté l'entraîneur.

Reway, un choix de quatrième ronde du Canadien en 2013, a été limité à deux mentions d'aide en cinq matchs avec le Rocket cette saison, sa première dans l'uniforme du club-école du Canadien.

Le Tchèque avait dû faire une croix sur la saison 2016-2017 en raison d'un problème cardiaque provoqué par un virus. Il avait avoué lors du camp d'entraînement qu'il tardait à retrouver la forme après cette longue absence.

Le Rocket sera privé de Reway pour deux matchs en autant de soir, vendredi à Rochester face aux Americans et samedi à Toronto face aux Marlies.