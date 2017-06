Sportcom

Alex Bellemare s’est payé un cadeau d’anniversaire un peu à l’avance alors qu’il a pris le septième rang des moins de 77 kg aux Championnats du monde juniors d’haltérophilie, lundi, à Tokyo. Celui qui fêtera ses 19 ans jeudi a cumulé un total de 323 kg. Il s’agit d’un grand bond au classement pour celui qui avait fini 21e (281 kg) aux mondiaux juniors de l’an dernier.

Le Colombien Yeison Lopez Lopez (356 kg) est monté sur la plus haute marche du podium en raison de ses deux premières places à l’arraché (161 kg) et à l’épaulé-jeté (195 kg). L’Ouzbek Shakhzod Khudayberganov (338 kg) est deuxième et le Russe Viacheslav Iarkin (338 kg) est troisième.

L’haltérophile de La Sarre a réussi ses six essais lundi. Il a pris le septième rang à l’arraché grâce à sa troisième barre soulevée à 150 kg. À ses deux premiers essais, il avait réussi des charges de 142 kg et 146 kg.

À l’épaulé-jeté, il a réussi des barres de 165 kg, 170 kg et 173 kg, bon pour le dixième rang.

L’an dernier, Bellemare avait été médaillé de bronze aux Championnats du monde universitaires, une compétition où il avait soulevé un total de 300 kg.