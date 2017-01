Sportcom

Geneviève Thibault et sa pilote albertaine Alysia Rissling ont terminé au 11e rang de la Coupe du monde de bobsleigh à deux de Winterberg, vendredi, en Allemagne. Classé 13e après la manche initiale, le duo canadien a remonté de deux places après avoir enregistré le septième meilleur temps de la deuxième manche.

Thibault, de Québec, et Rissling ont fini à 1,58 seconde des gagnantes, les Américaines Elana Meyers Taylor et Kehri Jones (1 minute 54,43 secondes.) Les Allemandes Mariama Jamanka et Annika Drazek (+0,07 seconde) ont fini deuxièmes et les Américaines Jamie Greubel Poser et Aja Evans (+ 0,24 seconde) troisièmes.

Kaillie Humphries et Cynthia Appiah (+0,92 seconde) ont été les meilleures Canadiennes alors qu’elles ont pris le cinquième rang, finissant à 68 centièmes de secondes du podium. Catherine Medeiros (Mascouche) et la pilote Christine de Bruin ont pris le 18e rang.

La compétition masculine de bob à deux aura lieu samedi.