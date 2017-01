AP

ALTENBERG, Allemagne - Johannes Lochner a signé sa première victoire en bob à quatre lors de la Coupe du monde de bobsleigh d'Altenberg, en Allemagne, dimanche.

L'Allemand de 26 ans, à la tête d'un équipage composé de Sebastian Mrowka, Joshua Bluhm et Christian Rasp, fut le plus rapide lors des deux manches, en route vers un temps combiné d'une minute et 48,73 secondes. Il a devancé l'équipage russe d'Alexander Kasjanov par 0,41 seconde.

La Russie, représentée aussi par Alexey Zaitsev, Aleksei Pushkarev et Maxim Belugin, a affiché un chrono cumulatif de 1:49,14.

Les Allemands Francesco Friedrich, Candy Bauer, Martin Grothkopp et Thorsten Margis ont complété le podium, à 0,67 seconde.

Le Suisse Rico Peter, cinquième à Altenberg, est toujours en tête du classement général après trois courses avec 619 points. Peter devance dans l'ordre Kasjanov (595) et l'Américain Steven Holcomb (554). Le pilote américain, accompagné de Carlo Valdes, James Reed et Samuel McGuffie, a terminé neuvième dimanche, à 1,51 seconde de Lochner.

Ce fut une journée à oublier pour le Canadien Justin Kripps. Ses coéquipiers Jesse Lumsden, Joshua Kirkpatrick et Ben Coakwell ont complété l'épreuve en 14e position, à 1,77 seconde des vainqueurs.