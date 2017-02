IGLS, Autriche - La Canadienne Kaillie Humphries a grimpé sur la deuxième marche du podium en bob à deux à la Coupe du monde d'Igls, en Autriche, samedi.

Humphries, de Calgary, et sa coéquipière Melissa Lotholz ont terminé deuxièmes, à 0,25 seconde de l'Américaine Elana Meyers Taylor, qui a savouré sa quatrième victoire d'affilée.

Les Américaines Jamie Greubel Poser et Aja Evans ont uni leurs efforts pour s'adjuger le bronze, à 0,39 seconde de Meyers Taylor.

« Nous avons commis quelques erreurs en première manche. Notre bob a quitté les rainures dans la glace après cinq mètres et j'ai cogné le muret dans le virage no 9, donc nous avons vraiment tenté de corriger ces détails dans la deuxième manche, a expliqué Humphries. De manière générale, c'était une bonne journée. Nous sommes de plus en plus sur la même longueur d'onde, Melissa et moi, et nous avons beaucoup de vitesse. »

Après avoir signé une quatrième place avec la Torontoise Cynthia Appiah la semaine dernière à Konigssee, où auront lieu les Championnats du monde dans deux semaines, Humphries a pris la décision samedi de reprendre son bob de l'an dernier.

« J'avais tout simplement l'impression que notre bob ne convenait pas à la piste de Konigssee, donc je voulais faire un test cette semaine afin que lorsque nous retournerons aux Championnats du monde, nous disposions d'un avantage sur les autres », a-t-elle expliqué.

« Melissa a travaillé fort, et lorsqu'on analyse les résultats avec les entraîneurs, nous avons réalisé que lorsqu'elle fait partie de l'équipe, notre décollage et notre vitesse sont beaucoup plus impressionnants. La rivalité entre Cynthia et elle est formidable à voir. L'arrivée de Cynthia a relevé d'un cran leur niveau de compétitivité. C'est une saine compétition, et les résultats sont là pour le prouver. »

Les équipages des Canadiennes Alysia Rissling et Christine De Bruin ont respectivement pris les 9e et 11e échelons.

Humphries est toujours en tête du classement de la Coupe du monde avec 1446 points, soit 27 de plus que Greubel Poser et 126 de plus que Meyers Taylor.

Plus tôt samedi, l'Allemand Francesco Friedrich a dominé les deux manches de l'épreuve de bob à deux, en route vers sa quatrième victoire de la saison sur le circuit de la Coupe du monde.

Friedrich et son coéquipier Thorsten Margis ont établi un record de piste en première manche, et ils ont devancé les Lettons Oskars Melbardis et Janis Strenga par 0,73 seconde au cumulatif.

Les Autrichiens Benjamin Maier et Markus Sammer ont complété le podium à 0,80 seconde. Les Canadiens Justin Snith et Jesse Lumsden ont abouti en cinquième place, à 0,85. Les équipages canadiens de Chris Spring et Nick Poloniato ont terminé 13e et 18e, respectivement.

Friedrich a creusé l'écart en tête du classement général à 101 points devant l'Américain Steven Holcomb, qui s'est contenté du 10e rang samedi.

Cette Coupe du monde, présentée sur la piste des Jeux olympiques d'hiver de 1976, se terminera avec la compétition de bob à quatre dimanche. Elle est la dernière avant la tenue des Championnats du monde de Koenigssee, en Allemagne, où Friedrich tentera de s'adjuger une quatrième médaille d'or consécutive.