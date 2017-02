IGLS, Autriche - Le champion du monde, Oskars Melbardis, a savouré sa première victoire de la saison en bob à quatre lors de la Coupe du monde d'Igls, dimanche.

Après avoir dominé la première manche, Melbardis et ses coéquipiers lettons Daumants Dreiskens, Arvis Vilkaste et Janis Strenga ont signé le cinquième meilleur chrono de la deuxième pour vaincre l'équipe suisse de Rico Peter par seulement 0,05 seconde. L'Américain Steven Holcomb a complété le podium, à un centième de seconde derrière.

Le Canadien Justin Kripps, ainsi que ses coéquipiers Alexander Kopacz, Jesse Lumsden et Ben Coakwell ont pris le septième rang, à 0,24 seconde. Les équipages canadiens de Chris Spring et Nick Poloniato ont respectivement fini 16e et 22e.

Le meneur au classement de la Coupe du monde, le Russe Alexander Kasjanov, a abouti en neuvième place à 0,34 seconde. Ses chances de l'emporter se sont envolées lorsqu'un de ses coéquipiers a glissé et éprouvé de la difficulté à embarquer dans le bob au départ de la dernière manche.

L'Allemand Johannes Lochner, qui était deuxième au classement, a été disqualifié avant le début de l'épreuve puisque les patins de son bob étaient trop chauds.