Si vous avez des enfants au primaire ou au secondaire, le simple fait de traverser la première semaine de leur retour à l'école, la fameuse rentrée scolaire, est suffisant pour vous garder en forme. Pas croyable l'énergie que cela peut demander! Ça commence bien avant le retour en classe avec les fournitures scolaires qu'on doit se procurer en courant dans différents magasins. C'est intense lors des premières journées. Et ça se calme au bout d'une semaine lorsque la routine s'installe.

En ce début de nouvelle année scolaire, il ne serait pas inutile de rappeler à quel point il est fortement conseillé à nos enfants d'adopter de saines habitudes de vie pour se donner les meilleures chances possible de réussir à l'école.

Le concept n'est pas nouveau, de nombreuses études démontrent qu'il existe un lien direct entre les bonnes habitudes de vie, la réussite scolaire et l'estime de soi.

En voici quelques-unes (des bonnes habitudes) en vrac :

D'abord une alimentation adéquate. Bien sûr, personne ne veut voir un jeune étudiant se rendre à l'école le ventre vide le matin. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée et il est essentiel que l'enfant y mange de bonnes choses : fruits et légumes, produits céréaliers, produits laitiers, viandes et substituts. Bref, une alimentation variée et des portions raisonnables. Ces bons aliments représentent le carburant qui propulse les enfants

Le sommeil de l'étudiant est également d'une importance capitale. Je sais, ce n'est pas toujours facile de les convaincre d'aller se coucher. Encore moins de les astreindre à se réveiller tôt pour déjeuner avant de se rendre à l'école. Une bonne nuit dans les bras de Morphée permettra pourtant à l'enfant de ne pas dormir sur les bancs d'école.

On doit surveiller le temps passé par les enfants devant un écran. Étant moi même père de trois adolescents, je sais qu'il n'est pas toujours facile de convaincre des enfants de lever les yeux de leurs tablettes électroniques. Pourtant, il s'agit d'activités passives. Certainement pas la meilleure manière de se mettre en forme.

Cette oisiveté peut être vaincue d'une seule façon et c'est par l'activité physique. Les enfants doivent bouger! Il existe des liens directs entre la pratique sportive et les bons résultats à l'école. Plusieurs de ces études prouvent même que parmi toutes les bonnes habitudes à adopter, l'activité physique est celle qui influence le plus positivement les résultats scolaires.

Pour bien se sentir dans sa peau, un enfant doit bouger au moins une heure par jour. Et ça, c'est un minimum! Pas besoin que cela soit accompli d'un seul coup. Ça peut se faire par séquences.

Tous les sports sont bons! C'est souvent le travail des parents de motiver leurs enfants à faire partie d'une équipe scolaire ou à s'inscrire à une activité sportive. Nous devons tous réaliser que la durée quotidienne consacrée à la pratique d'un sport n'est jamais une perte de temps.

Malheureusement, les cours d'éducation physique font souvent les frais des premières coupures lorsque vient le temps d'aménager un calendrier scolaire. Et pourtant! On devrait plutôt, à mon humble avis, les augmenter.

Ne dit-on pas un esprit sain dans un corps sain?

Faites votre p'tit frais

L'automne est une des plus belles saisons de l'année pour pratiquer la course à pied. C'est souvent l'occasion de tester notre forme physique développée tout au long du printemps et de l'été. Ce n'est pas un hasard si la plupart des grands marathons de ce monde sont présentés à l'automne. Le temps est frais et idéal pour réaliser de bons chronos.

Mais ce chrono n'est pas toujours une nécessité. Il peut même parfois avoir tendance à gâcher notre plaisir de coureur tellement on y jette continuellement un coup d'œil. Depuis quelque temps, je m'oblige parfois à ne pas regarder ma montre GPS (pas toujours facile) durant tout mon parcours. C'est uniquement à la fin de ma sortie de course que je consulte les différentes statistiques. Je cours donc selon mon ressenti du moment et c'est terriblement agréable.

Je suis tombé sur cette belle petite course qui en sera à sa première édition le 30 septembre prochain à Saint-Guillaume : La course du p'tit frais! Voilà un exemple parfait d'une course organisée où les coureurs pourront s'adonner à leur sport préféré en laissant de côté leur chronomètre.

La course se déroulera sans chronométrage officiel. Il y aura bien un chronomètre installé à la ligne départ-arrivée, mais rien d’automatisé. Oubliez donc les puces électroniques derrière les dossards ou à la cheville. Il n’y aura pas de podium, c’est une course participative, donc tout le monde sera gagnant.

Cinq distances sont proposées : 500 mètres, 1 km, 3 km, 5 km et 10 km. Les participants pourront également marcher, mais les organisateurs se réservent toutefois le droit d'imposer un temps limite.

Si vous êtes un amateur de fromage, vous connaissez certainement la fromagerie Saint-Guillaume. Ce n'est pas un hasard si un sandwich au fromage grillé sera offert à tous ceux qui franchiront le fil d'arrivée.

Une belle journée en perspective dans cette petite municipalité Centre-du-Québec. Laissez de côté votre montre et amusez-vous!