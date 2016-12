L’annonce a de quoi surprendre. Ou en tout cas faire jaser. L’équipementier sportif américain Nike a révélé cette semaine qu’il travaillait à un projet secret depuis deux ans, Breaking 2 (Briser les 2 heures), avec comme objectif d’amener un coureur à descendre sous la barre mythique des deux heures au marathon. La tentative se fera au cours des prochains mois, probablement au printemps. Le record actuel est de 2h02:57.

Pour se faire, la multinationale sportive a soigneusement sélectionné trois grands marathoniens qui auront la tâche de travailler ensemble pour réaliser l’exploit. Le Kényan Eliud Kipchoge, l’Éthiopien Lelisa Desisa et l’Érythréen Zersenay Tadese. Dans le plus grand secret, une équipe composée d’experts scientifiques, d’ingénieurs, d’entraîneurs et de physiciens, a travaillé sur les différents aspects nécessaires à l’atteinte de l’objectif. Tout a été analysé pour une préparation optimale et pour obtenir le meilleur impact sur le coureur : l’alimentation, l’entraînement, les vêtements et les chaussures de course, la météo idéale tout comme le parcours où pourrait être réalisé ce chrono record.

Un peu d’histoire

Dans l’histoire de l’athlétisme, il y a toujours eu des chronos historiques auxquels des hommes et des femmes se sont attaqués. Un des plus célèbres, fut la barrière des quatre minutes sur le mile que le Britannique Roger Bannister a finalement franchi en 1954. Même chose pour la quête du 100 mètres en moins de 10 secondes. Cet exploit revient à l’Américain Jim Hines en 1968.

Le marathon masculin en moins de deux heures semble être le prochain Saint Graal de l’athlétisme, surtout depuis que les temps se sont mis à fondre rapidement au cours des dernières années. Imaginez, il y a une centaine d’années, le record masculin était à 2h36. Depuis, la progression a été rapide. Mais c’est surtout au cours de la dernière décennie que tout s’est accéléré. Le record du monde appartient présentement au Kényan Dennis Kimetto, grâce à sa victoire à Berlin en 2014 (2h02 :57). Il avait alors amélioré de près de trente secondes le record précédent.

Il faut donner cela à Nike, les trois coureurs sélectionnés pour tenter le coup sont indubitablement parmi les meilleurs de la planète. Ils ont été choisis en fonction de leur potentiel immense, mais également de la marge de progression dont ils peuvent encore rêver.

Eliud Kipchoge est âgé de 32 ans. Il est le champion olympique du marathon de Rio en plus d’avoir été le champion du monde du 5 000 mètres en 2003. Son meilleurs temps personnel au marathon est de 2h03:05. Lelisa Desisa, 26 ans, est le vice-champion du monde 2013 du marathon et double vainqueur du marathon de Boston. Il a déjà couru un marathon en 2h04:45. Zersenay Tadese, enfin, est le plus âgé du trio. À 34 ans, il est quintuple champion du monde sur la distance du demi-marathon et détenteur du record du monde (58:23) en plus d’être le vice-champion mondial 2008 au 10 000 mètres. Il a remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2004 à Athènes au 10 000 mètres. Son record personnel au marathon est de 2h10:41.

Pour le moment, outre le nom des athlètes et le bataillon de spécialistes engagés, Nike a révélé bien peu de choses nous permettant d’analyser le sérieux de la démarche. Si on sait que c’est au printemps que sera probablement tentée la course historique, on ignore cependant sur quel parcours elle aura lieu. Décideront-ils d’aller à Berlin, là où les six derniers records du monde ont tous été enregistrés, ou organiseront-ils leur propre course privée sur un tracé temporaire mais qui devra nécessairement être homologué?

J’ai surtout hâte de connaître la stratégie de course. Les trois coureurs travailleront certainement de concert. Si c’est le cas, ne vous étonnez pas de voir Tadese agir comme lièvre pour la première moitié de l’épreuve en gardant le rythme qui lui a permis de réaliser la meilleure marque mondiale au demi-marathon. Desisa devrait ensuite prendre la relève pour guider Kipchoge jusqu’au 30e kilomètres. Ce dernier, champion olympique en titre, semble avoir la forme pour entrer dans la légende. S’il parvient à franchir le fil d’arrivée en moins de deux heures, son nom sera dans tous les livres d’histoires d’athlétisme.

Un objectif utopique

Est-ce que le projet Breaking2 de la marque Nike a des chances de réussir en 2017? Selon moi, non! Absolument pas. Il s’agit d’un énorme coup de marketing pour attirer l’attention sur la marque et faire vendre les nouvelles chaussures Breaking2 qui seront, quel hasard, offertes prochainement sur le marché. Et ça semble fonctionner si on se fie à l’engouement que la nouvelle a créé dans les médias spécialisés du monde entier. Mais ce ne sont pas les souliers de course qui font les records.

Il ne faut pas oublier également que les quatre derniers records du monde ont été réalisés par des marathoniens commandités par Adidas, la grande rivale de Nike. La compagnie américaine cherchait une façon de réagir, de détourner l’attention et de redevenir le premier choix des coureurs. Breaking2, il faut le reconnaitre, est une brillante campagne de promotion.

Au mieux, en analysant le potentiel des trois coureurs sélectionnés par Nike, un chrono final de 2h02 serait excellent, car penser pouvoir courir deux demi-marathons en moins d’une heure coup sur coup est une utopie. Pour terminer une course de 42,195 kilomètres en 1h59:59, le coureur devrait maintenir un rythme de 2 minutes et 50 secondes par kilomètre! Ouf!

Tôt ou tard, un athlète parviendra à courir un marathon en moins de deux heures. Mais cette barrière de temps historique sera franchie, selon moi, dans une vingtaine d’années. Entretemps, le record de Dennis Kimetto (2h02:57) continuera d’être amélioré à coup de cinq ou dix secondes, mais certainement pas de trois minutes en une seule course comme l’annonce le projet Breaking2. La progression humaine a tout de même ses limites.