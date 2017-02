Toute bonne chose à une fin. Rien n’est éternel. On en a eu une autre preuve cette semaine dans le monde de la course à pied alors que le Britannique Ron Hill a mis un terme à sa série de courses quotidiennes amorcée il y a plus de 50 ans.

Ainsi, le samedi 28 janvier, après avoir couru un mile (1,6 kilomètres), il a annoncé qu’il prenait une pause et ne courrait pas le lendemain. En prenant cette décision, il mettait un terme à un des records les plus fous de l’athlétisme mondial. Car ce samedi 28 janvier 2017, à l’âge vénérable de 78 ans, Ron Hill arrêtait sa séquence à 19 032 journées consécutives à courir au moins un mile. Il avait débuté sa série 52 ans et 39 jours plus tôt!



Le terme de légende n’est pas exagéré lorsqu’on évoque le nom de Ron Hill. Parmi ses nombreux exploits, soulignons qu’il a participé aux Jeux olympiques de 1964, 1968 et 1972, terminant septième au 10 000 mètres en 1968 et sixième au marathon en 1972. En 1970, il est devenu le premier Britannique à remporter le prestigieux marathon de Boston avec un temps record à l’époque de 2 h 10:30. Cette même année, il gagna l’or au marathon des Jeux du Commonwealth en 2 h 09:28, devenant au passage le deuxième homme de l’histoire à fracasser la barrière des 2 h 10 sur cette distance.

Au cours de son illustre carrière de coureur, il a participé à 115 marathons et 113 de ceux-ci furent complétés en moins de 2 h 50. Il fut pendant plusieurs années le détenteur des records du monde sur 10 miles, 15 miles et 25 kilomètres. Grâce à sa formation de chimiste en textile, il est considéré comme étant la première personne à avoir porté des vêtements de sport composés de fibres synthétiques. Il a maintes fois été honoré en Grande-Bretagne. Une rue de son village natal d’Accrington porte même son nom.

Courir tous les jours



C’est le 20 décembre 1964, à l’âge de 26 ans, que Hill se lance le défi de courir tous les jours. Il précise alors qu’il doit minimalement courir un mile, peu importe le rythme, pour que ce soit considéré valable. Il espère alors courir pendant 365 jours consécutifs, soit une année, ce qui serait, de son propre avis, un bel exploit. La suite de l’histoire est toutefois beaucoup plus impressionnante.

Les années 70 sont celles de ses meilleures saisons professionnelles, si bien qu’il enchaîne sans trop de problèmes les journées de compétitions et d’entraînements avec des distances nettement supérieures à un mile. Il ignore les recommandations de ses entraîneurs qui lui expliquent que le repos et la récupération sont essentiels à un bon entraînement. Il s’autorise parfois à ne courir que quelques kilomètres lors de journées plus « tranquilles ».

Prêt à tout pour courir



Mais la jeunesse n’est pas éternelle et Hill vieillit. Malgré tout, il trouve toujours l’énergie pour ne jamais rater une seule journée de course. Faisant fi de la maladie et des blessures, il poursuit sa série. Quelques exemples lui viennent en tête lorsqu’il songe aux moments où il est venu près d’arrêter. Il cite cette journée de l’année 1993 lors de laquelle il s’était fracturé les os du sternum en raison d’une violente collision automobile. Heureusement, il avait couru un peu plus tôt avant l’accident. Le lendemain, malgré les mises en garde de son médecin, il avait tout de même trouvé la force de quitter l’hôpital pour courir un mile.



La même année, il avait dû subir une chirurgie pour un problème d’hallux valgus, les fameux oignons aux pieds. Quelques heures après l’opération, son fils l’a mené à une piste d’athlétisme pour lui permettre de compléter un mile en 27 minutes grâce à deux cannes. Il a continué ainsi pendant quelques jours avant de pouvoir continuer avec un plâtre spécial.



Toute bonne chose a une fin et Hill l’a bien compris le samedi 28 janvier 2017. Le vétéran coureur de 78 ans avait parcouru à peine 400 mètres lorsqu’il a ressenti une violente douleur à la poitrine. C’est avec beaucoup de difficulté qu’il est parvenu à terminer sa course d’un mile même si, comme il l’a déclaré par la suite, il croyait qu’il allait mourir.



Par respect pour son épouse, ses deux fils et ses nombreux amis, il a tout simplement décidé qu’il était temps d’arrêter. Le lendemain, une simple mention sur sa page Facebook annonçait la nouvelle. Une première journée de congé en plus de 52 ans avec près de 260 000 kilomètres au compteur. Wow!

À la poursuite du record

L’abandon de Hill donne maintenant au Californien Jon Sutherland la plus longue séquence active de course à pied. Selon la US Running Streak Association, l’homme de 66 ans a couru au moins un mile tous les jours depuis 47 ans et demi. Ce dernier a démontré à maintes reprises qu’il était prêt à tout pour ne pas rater une seule journée de course. Au cours de sa carrière, une dizaine de fractures et deux opérations aux genoux ne sont pas parvenues à l’arrêter.



Ce qui est encore plus impressionnant dans le cas de Sutherland, c’est sa moyenne quotidienne de plus de 17 kilomètres au cours des 47 dernières années. Ça représente plus de 308 000 kilomètres parcourus. Il a bien l’intention de battre le record de Hill. Il lui manque encore quatre ans et demi, ou un peu plus de 1 600 jours. C’est beaucoup, mais faisable.



Je terminerai en vous disant ceci. Il y a quelques années, j’ai déjà couru 30 jours de suite. Dix kilomètres chaque jour. J’avais l’Impression d’avoir accompli un exploit incroyable.



J’ai changé d'avis!