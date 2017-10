Lors de notre dernière conversation, Jean-Christophe Renaud était à quelques jours d’entreprendre tout un défi. Lui et un ami, Christopher Gagné, voulaient traverser le Canada en se relayant à la course à pied pour sensibiliser la population à la nécessité d’adopter de saines habitudes de vie. Le nom de leur projet : Cours pour ta vie.

Un troisième comparse, Michaël Houle, les accompagnerait dans leur traversée pour agir à titre de coordonnateur et d’homme à tout faire. Si tout se déroulait comme prévu, le trio avait prévu que le périple prendrait sept mois à réaliser.

C’est il y a quelques jours, le 20 octobre, que la traversée s’est terminée à Vancouver. Très exactement sept mois et neuf jours après le départ. Seulement voilà, le tout ne s’est justement pas totalement déroulé comme prévu!

Impossible d’abandonner

Les deux jeunes coureurs dans la vingtaine ont quitté Saint-Jean de Terre-Neuve le 11 mars dernier. Une grosse tempête de neige, une des pires des dernières décennies à frapper l’île, ne les a pas empêchés d’amorcer un parcours de 7 700 kilomètres d’un océan à l’autre. Mais était-ce un présage des difficultés à venir? Toujours est-il que les deux premiers mois furent pénibles, habités par l’impression d’être loin de tout et coupés du monde.

De passage à Waterloo au Québec, leur ville natale, Christopher décide d’abandonner. « Je crois que mentalement, il n’était peut-être pas prêt. C’était un projet de grande envergure et j’ai eu l’impression qu’il voulait terminer la course rapidement. Mais le plan initial était de traverser le Canada en sept mois et il était difficile d’aller plus vite. C’était la meilleure chose à faire pour tout le monde, car il est impossible de relever un tel défi sans y être dédié à 100% », explique Jean-Christophe.

Malgré l’abandon de Christopher, il est hors de question pour Jean-Christophe et Michaël de saborder Cours pour ta vie. Ils s’adaptent en modifiant sensiblement leur charge de travail. Pour offrir un peu de repos à Jean-Christophe, Michaël n’a d’autres choix que de commencer à courir. Il franchit une dizaine de kilomètres par jour. De son côté, Jean-Christophe court une trentaine de kilomètres quotidiennement à raison de cinq jours par semaine. « Nous avions un cycle composé de trois jours de course, une journée de pause, deux journées de course puis une autre journée de pause. »

Grâce aux médias sociaux, ils lancent un appel à l’aide à la communauté des coureurs de partout au Canada. À leur grande joie, nombre d’entre eux viendront les épauler pour une journée, quelques jours ou même une pleine semaine. Cela leur permettra de se reposer et, au final, c’est grâce à cette aide qu’ils réussiront à traverser le pays en respectant leur horaire initial.

Un message à partager

De belles rencontres surviennent régulièrement tout au long de leur parcours. Souvent par hasard. Jean-Christophe et Michaël pouvaient, par exemple, croiser des membres d’un club de course à pied dans un stationnement. Ces derniers conviaient alors les deux coureurs québécois à venir rencontrer toute leur équipe pour parler de saines habitudes de vie à adopter.

Pendant les journées de pause, ils visitent des écoles pour discuter avec des étudiants. Après avoir pris le temps d’expliquer la motivation derrière leur projet, de petites courses amicales d’un ou deux kilomètres sont proposées aux élèves autour de leur école. «Mais lors des vacances estivales, en plein milieu de l’Ontario, nous en profitions pour simplement nous reposer et ne rien faire. Nous dormions également beaucoup pour recharger nos batteries », se remémore Jean-Christophe.

À l’origine, le projet Cours pour ta vie devait également permettre d’amasser 100 000 dollars pour la promotion de la santé par le sport. C’était en tout cas l’objectif. Mais au final, seuls 5 420 dollars seront récoltés. Un résultat décevant dont Jean-Christophe Renaud ne se formalise pas trop. « On s’est rendu compte que c’est difficile d’amasser de l’argent pour une cause comme la nôtre! Pourtant, tous ceux que nous croisions étaient d’accord avec nos idées. Mais puisque les mauvaises habitudes de vie n’entraînent pas une urgence d’intervention, c’était plus difficile d’aller toucher une corde sensible. Ça nous a permis de voir qu’il y avait encore pas mal de chemin à faire au Canada pour la promotion des saines habitudes de vie. C’est pour cela également que vendredi dernier (27 octobre), j’ai décidé de faire un 24 heures de course en continu à Stanley Park, à Vancouver, dans l’espoir d’amasser des fonds supplémentaires avant de revenir au Québec. »

La dernière journée de course fut forte en émotions. C’est avec son frère et sous les encouragements de membres de sa famille que Jean-Christophe, accompagné de Michaël, a parcouru les derniers des 7 700 kilomètres du trajet. Là-dessus, Jean-Christophe en aura couru à lui seul un peu plus de 4 400. « J’étais juste bien! C’était magnifique d’arriver à notre destination finale à Stanley Park. Michaël et moi voulions en profiter et nous nous sommes littéralement jetés dans l’eau qui borde ce magnifique parc lorsque nous avons enfin pu dire mission accomplie », conclut-il.

L’heure du repos a maintenant sonné pour les deux comparses. Mais déjà, Jean-Christophe évoque de nouveaux projets. Il prépare une conférence et souhaite revenir pour un temps à l’enseignement de l’éducation physique.

Mais son avenir semble constellé de nouveaux défis. Sourire en coin, il rappelle que le Canada est le deuxième plus grand pays au monde et que ses prochaines courses pourraient l’entraîner vers des pays aux dimensions plus modestes. Une chose est cependant certaine, il a l’intention de poursuivre cette mission qu’il s’était lancée il y a un peu plus de sept mois, soit l’importance des saines habitudes de vie. Il en est certainement le meilleur exemple.