J'habite à La Prairie, en Montérégie. Une ville dynamique et belle, dont la plus ancienne portion se prélasse le long du fleuve Saint-Laurent. Il s'agit d'une des plus anciennes villes de notre belle province. On célèbre d'ailleurs cette année le 350e anniversaire de sa fondation.

Plusieurs activités sont au programme en 2017 pour commémorer cet anniversaire important. Personnellement, je me suis fixé comme objectif de courir dans toutes les rues de La Prairie en 2017 en devant obligatoirement commencer et terminer mes courses à mon domicile. Cela m'oblige parfois à faire de très longues sorties pour aller simplement jogger sur un petit bout de rue située à une quinzaine de kilomètres de chez moi. Je m'empresse ensuite de surligner mon trajet sur une carte de la ville. À ce jour, avec près de 400 kilomètres au compteur, j'ai couvert plus de 90% des rues de ma ville.

Tous ces kilomètres devraient faire de moi un homme en forme et prêt à participer au DÉFI 350 de La Prairie, une course à obstacles absolument unique que vous devez inscrire à votre calendrier. Présentée le 16 septembre prochain, il s'agira de la deuxième édition de cet événement qui apparaît maintenant au programme d'activités du 350e de La Prairie.

Pourquoi ai-je qualifié cette course à obstacles d'unique alors qu'une kyrielle de compétitions du même genre (Spartan Race, Xman Race, etc) existent au Québec? C'est que La Prairie possède sur son territoire une immense carrière, un terrain de jeu à ciel ouvert qui ferait l'envie de tous les organisateurs de courses à obstacles. Cette carrière, en exploitation depuis plus d'une centaine d'années,est celle de l'entreprise Briques Forterra. Une large cicatrice dans le sol facilement visible de très haut dans les airs et qui est le lieu d'extraction de la matière nécessaire à la fabrication des briques et pavés produits par la compagnie.

Je la longe régulièrement à la course en empruntant le chemin de terre qui la surplombe depuis le bois du Collège Jean de la Mennais et à chaque fois je trouve ce lieu fascinant. Je me dis que ce serait l'endroit idéal pour y tourner un film de science-fiction tellement le paysage correspond à celui qu'on envisage sur une autre planète. De vastes étendues de pierres concassées entrecoupées de hautes bordures surélevées et au milieu desquelles reposent de petites mares d'eau boueuse qui attirent des outardes, des canards et des aigrettes. Un paysage lunaire à perte de vue.

Je n'avais toutefois jamais osé y descendre. D'abord parce qu'il s'agit d'un terrain privé, mais surtout par crainte de m'y blesser. Je trouvais dommage que ce si grand espace, utilisé à peine quelques semaines par années lors de l'extraction des pierres, ne soit pas davantage mis en valeur au bénéfice des Laprairiens.

Heureusement, cela a changé grâce au DÉFI 350.

Je n'avais pas pu assister à la première édition de la course à obstacles de ma ville en 2016 puisque j'agissais comme porte-parole d'un événement de course à pied dans uneautre région du Québec. Mais on m'avait parlé en bien du parcours, une combinaison d'obstacles naturels et artificiels tels que des barricades, des tunnels et des murs. Tout cela agrémenté par de gros dénivelés à l'intérieur de la carrière, de l'eau et de la boue dont l'organisation avait fait bon usage! Je m'étais promis de ne pas rater la seconde édition. À quoi bon m'expatrier pour courir alors qu'un si bel événement se tient à quelques coins de rue de chez moi?

J'ai eu le grand bonheur de rencontrer et discuter avec l'instigateur du projet. Fréderik Pépin n'est pas peu fier de son poulin. Celui qui travaille commecoordonnateur aux activités de loisirs pour la ville de La Prairie m'a expliqué la genèse du projet.

« La ville souhaitait promouvoir les saines habitudes de vie auprès de sa population. Le conseil municipal avait constaté qu'il y avait un réel engouement pour les courses de types Spartan Race. Je suis moi même un triathlète et j'ai saisi la balle au bond en expliquant qu'avec la carrière de l'entreprise Brique Forterra et le parc Lucie-F.-Roussel sur notre territoire c'était possible d'organiser une course à obstacles avec un tracé spectaculaire. Après des ententes avec la direction de la briqueterie et différents partenaires d'affaires, le projet a été accepté à l'unanimité au conseil de ville. Et la première édition fut un succès auprès de la population », explique Frédérik.

Effectivement, l'organisation avait limité à 500 le nombre d'inscriptions pour cette première édition. On souhaitait y aller modestement sur un parcours de 3,5 kilomètres pour être certain de bien faire les choses. La course affichait complet et les commentaires des participants furent très positifs. Fréderik raconte qu'il attendait les premiers participants au fil d'arrivée pour obtenirleurs commentaires à chaud puisque les meilleurs coureurs sont souvent des habitués de ce genre de courses. À la vue des sourires sur leurs visages, il a compris que le DÉFI 350 avait fait mouche. La course de La Prairie en était une de bon calibre qui se comparait à tout ce qui est Spartan Race, Xman Race ou autres courses du même acabit.

« Sans vouloir tout dévoiler, nous avons beaucoup de surprises pour les participants cette année car le parcours a été grandement bonifié par rapport à celui de 2016. Au tracé de 3,5 kilomètres s'ajoute une course de 5 kilomètres. L'épreuve de 3,5 kilomètres comptera 18 obstacles et est accessible pour tous. Le 5 kilomètres aura 25 obstacles et est destiné aux athlètes plus aguerris. Le degré de difficulté est plus élevé. Les meilleurs coureurs devraient terminer cette distance en 25-30 minutes. Ils en auront vraiment pour leur argent », ajoute-t-il sourire en coin.

Le coordonnateur aux activités de loisirs de La Prairie conseille fortement aux participants de bien se préparer. Cardio Plein Air, un des partenaires du DÉFI 350 de La Prairie, diffusera d'ailleurs des capsules chaque semaine sur la page de la course dès le mois d'août pour aider les gens à être prêts à affronter le parcours en toute sécurité en ayant du plaisir. Il est important de préciser que lorsque des participants se présenteront face à un obstacle qu'ils ne sont pas capables de franchir, il leur sera possible de poursuivre après avoir accompli une pénalité (pompes, squats poussés, redressements assis, chanter une chanson, etc).

Les responsables du DÉFI 350 ont décidé de doubler leur objectif de participation cette année. Mais le site de compétition serait à même d'accueillir jusqu'à 1 500 participants en adaptant les heures de départ selon le nombre de coureurs de manière à ce qu'aucun goulot d'étranglement ne se crée au pied des obstacles.

Les coûts d'inscriptions sont abordables, entre 17 et 40 dollars pour des courses de ce genre, avec chronométrage, obstacles, médailles de participation et collations à la fin. Plusieurs surprises et cadeaux seront également tirés au hasard. Les inscriptions se font déjà à un bon rythme. À noter qu'une course de 1 kilomètre est également à l'horaire pour les enfants (DÉFI 100).

Fréderik Pépin a raison d'être fier du DÉFI 350 sur lequel il travaille avec acharnement. Plusieurs fois pendant notre conversation il a mentionné l'importance pour la population de La Prairie de pouvoir miser sur de saines habitudes de vie. « Nous voulons que les gens se fixent un objectif puis qu'ils viennent se mettre à l'épreuve. Le DÉFI 350 est fait pour eux », conclut-il?

La date limite d'inscription est le 13 septembre. Je vous invite personnellement à venir faire un tour à La Prairie le 16 septembre pour vous mesurer à des murs, des échelles, des barbelés, des tunnels, des pyramides, des ponts, des tyroliennes et des glissades qui vous inviteront au dépassement. Et petit rappel, n'espérez pas terminer ces courses à obstacles avec des vêtements propres! Ce serait bouder votre plaisir.

Pour s'inscrire: https://jikko.ca/fr/evenement/defi-350-la-prairie-2017