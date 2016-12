L’année 2016 se termine et cela coïncide avec moult prix décernés aux hommes et femmes de l'année dans différentes catégories. Le sport n'y fait pas exception.

En cette année olympique, il peut sembler facile de nommer l'athlète canadien par excellence tellement plusieurs d'entre eux se sont illustrés de manière remarquable. Le sprinter Andre De Grasse et la nageuse Penny Oleksiak ont déjà été honorés avec raison au niveau national en raison de leurs performances aux Jeux de Rio.

Lorsqu'on me demande mon athlète par excellence en 2016, je m'éloigne un peu du chemin traditionnel et j'y vais plutôt avec un homme de 85 ans qui m'épate franchement et qui ne reçoit pas l'énorme crédit qui devrait lui revenir. Ce qu'il a accompli est tout simplement remarquable et exceptionnel.

Il s'agit du Canadien Ed Whitlock, un sympathique vieillard de Milton, en Ontario, qui a profité de la dernière année pour continuer de réécrire le livre des records de l'athlétisme mondial. À lui seul, il détient plus de 80 des meilleures marques sur des distances allant du 1 500 mètres au marathon.

En mars dernier, celui qui s'entraîne seul depuis des années en courant de longues heures quotidiennement dans le cimetière près de chez lui a célébré son 85e anniversaire de naissance. Dire que cette fête était grandement attendue par les experts internationaux de l'athlétisme est un euphémisme puisque Whitlock pouvait désormais courir dans une nouvelle catégorie d'âge, celle des 85-89 ans! Tous avaient hâte de voir s'il pouvait faire tomber d'autres chronos.

Depuis une vingtaine d'années, il n'en finit plus de faire exploser les records dans toutes les catégories d'âges et sur toutes les distances. À preuve, il est encore le seul homme de plus de 70 ans à avoir terminé un marathon en moins de trois heures (2h54:48 à 73 ans).

À 75 ans, Whitlock a couru un 5 kilomètres en 18:45. À 81 ans, il a terminé un demi-marathon en 1h38:59 et un marathon en 3h15:54. Toutes ses courses nous laissent pantois. Comment fait-il? Des scientifiques de plusieurs universités s'intéressent à lui depuis des années pour percer les secrets d'une génétique exceptionnelle. Ses chronos sont à faire pâlir d'envie des coureurs ayant la moitié de son âge.

Pourtant, Whitlock se tient loin de toute renommée. Il est demeuré un homme simple qui ne comprend pas toujours l'engouement qu'il provoque. Ainsi, le 24 avril dernier, il s'est inscrit au demi-marathon de Waterloo où il a ajouté un autre record à son palmarès en terminant en 1h50:47. C'était 9:18 plus rapide que le record précédent de la catégorie 85-89 ans et qui appartenait depuis 2006 à l'Allemand Georg Gabriel.

Le 10 juin, il a fracassé le record du mile (1609 mètres) de sa catégorie en arrêtant le chrono du Cambridge Classic Mile en 7:18.55. C'est près de 46 secondes de mieux que la marque vieille de 31 ans réalisée par un autre Allemand, Josef Galia. Après la course, Whitlock avait déclaré ne pas être au sommet de sa forme! À peine trois jours plus tard, il prenait part à une autre course sur la même distance, terminant cette fois en 7:22.28. À nouveau, il expliquait dans ses commentaires d'après-course qu'il avait perdu de la vitesse lors des dernières années! Difficile avec lui-même ce monsieur, mais une lucide évidence s'il comparait son chrono avec celui qu'il avait réalisé quelques années plus tôt chez les 75-79 ans (5:41.80).

Cette formidable année 2016 de l'octogénaire canadien s'est terminée avec un essai au marathon. Le 16 octobre, il s'est présenté au départ du marathon de Toronto avec aux pieds des chaussures vieilles d'une quinzaine d'années! Ses vêtements de course semblaient provenir d'une époque révolue. Souriant à tous ceux qui le saluaient, Whitlock semblait faire fi de la pression qui alourdissait ses épaules en déclarant qu'il voulait terminer cette course en moins de quatre heures. Le record à battre était pourtant de 4h34.

Malgré le froid, la pluie et le vent, ce monsieur de 85 ans à réalisé le formidable exploit de devenir le premier homme à terminer une course de 42,2km en moins de quatre heures (3h56:33). En utilisant des échelles de comparaisons des chronos versus l'âge des coureurs, les meilleures performances de Whitlock depuis vingt ans font de lui un des plus grands coureurs de l'histoire. Et pourtant, on en parle encore trop peu selon moi.

Voilà pourquoi, Ed Whitlock est, à mon humble avis, l'athlète canadien par excellence de 2016. On dit souvent qu'il est important pour notre jeunesse d'avoir des sportifs auxquels on peut s'identifier. C'est vrai, je suis d'accord avec cela.

Mais je crois également qu'il est tout aussi important pour les plus vieux de notre société d'avoir des modèles comme le légendaire Ed Whitlock. Lorsqu'on le regarde aller, on a tous soudainement moins peur de vieillir.

C'est mon cas à moi!

Bonne année à vous tous!