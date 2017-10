L’organisation du 24h de Tremblant a procédé le 12 octobre au lancement officiel de sa 17e édition qui se tiendra du 8 au 10 décembre prochain. Cette année, l’objectif est ambitieux. On cherche à amasser 3 250 000 $ qui seront remis à différentes fondations bénéficiaires, soit la Fondation Charles-Bruneau, la Fondation des Sénateurs d’Ottawa et la Fondation Tremblant. Le 24h entend également supporter un centre de pédiatrie sociale dans les Laurentides.

Encore une fois cette année, j’ai le grand honneur d’agir à titre d’ambassadeur pour ce formidable événement qui a permis de récolter plus de 24 millions de dollars en dons depuis 2001! Je n’ai malheureusement pas pu assister au lancement puisque j’animais le 5 à 7 à RDS à ce moment, mais nous avons accueilli le producteur exécutif de l’événement, Simon St-Arnaud, pour en parler.

Rappelons que le ski demeure l’activité principale et la marque de commerce du 24h de Tremblant. Un volet marche et course s’y est rattaché depuis quelques années et fonctionne à plein régime. Dans tous les cas, la formule demeure la même, c’est à dire skier, marcher ou courir en équipe à relais pendant 24 heures. Le départ est donné à midi le samedi. Toute cette fin de semaine caritative est entourée d’activités de divertissements multiples qui égaient les nombreux participants et visiteurs, mais qui ne masquent en rien les premiers objectifs : améliorer la qualité de vie des enfants malades, soutenir les familles de ces enfants et poursuivre la recherche médicale.

Les enfants parrainés sont les visages du 24h de Tremblant. Pour l’édition 2017, je me joins à l’équipe de l’émission dont je suis chroniqueur course à pied, La Belle Gang, à Canal Vie. Je demeure donc dans la grande famille de Bell, propriétaire également du Réseau des Sports. Rassurez-vous, RDS aura également une équipe au 24h.

J’ai eu le bonheur d’effectuer des rencontres extrêmement touchantes au cours des derniers jours. Un concours avait été organisé par La Belle Gang pour permettre à une famille de recevoir un entraînement personnalisé de ma part en plus de participer avec nous au 24h.

Jean-François et Karine sont les parents de Rémi (14 ans), Renaud (8 ans), Marguerite (6 ans) et Henri (3 ans). Ils forment une famille motivée, drôle et toujours partante pour participer à des activités originales. Déjà, leur entraînement va bon train. Eh oui, les enfants peuvent participer au 24h. Ils marcheront ou courront à leur rythme aux côtés des membres de l’équipe.

Ils ont eu la chance de rencontrer Danyk, 12 ans, un courageux jeune homme qui est atteint d’un cancer du cerveau et qui sera l’enfant officiellement parrainé par notre équipe.

Lorsque je parle de courage, le mot n’est pas trop fort. Le cancer de Danyk fut diagnostiqué en juillet 2016. Il a subi deux opérations au cerveau en plus de devoir se prêter à six semaines intenses de radiothérapie et de suivre des traitements de chimiothérapie depuis octobre dernier. Après l’annonce d’une rémission de son cancer en janvier 2017, la maladie a récidivé il y a à peine deux mois. Danyk rêve de devenir pompier ou de jouer un jour dans la Ligue Nationale de hockey. Ce sport occupe d’ailleurs une place importante dans sa vie. Les fonds du 24h de Tremblant serviront, rappelons-le, à financer la recherche pour que, entre autres, il puisse vaincre son cancer.

Comment ne pas être bouleversé lorsqu’on se retrouve devant un enfant comme lui? Car Danyk va de l’avant et refuse de se laisser abattre. Il est venu courir avec nous au Parc Ferland, à Saint-Léonard.

Ce fut une matinée émouvante. Il fallait voir les enfants de Jean-François et Karine poser des questions à Danyk sur sa maladie. Ce dernier donnait des réponses d’une lucidité bouleversante.

Par la suite, nous nous sommes rendus à l’usine de Math Sport, non loin de là, pour scanner les pieds de tout le monde dans le but de leur offrir des chaussures de course sur mesure! Cette jeune entreprise québécoise est en pleine expansion et a gentiment accepté de chausser toute l’équipe de La Belle Gang et Danyk.

Une équipe de reportage nous a accompagnés tout au long de cette belle matinée dans le but de préparer un résumé vidéo qui sera prochainement présenté à l’émission. J’ai très hâte que vous puissiez voir cela.

La campagne de financement du 24h de Tremblant vient à peine de commencer, mais déjà, les organisateurs ont bon espoir d’atteindre leur objectif. Pour Danyk et les nombreux enfants parrainés, ça vaut la peine d’être généreux. Pour nous faire skier, courir et marcher plus vite, mais surtout pour donner de l’espoir à des enfants et à leurs familles!