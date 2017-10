Le quotidien La Presse a publié cette semaine d’excellents articles au sujet des boissons Four Loko et FCKD UP. On y apprenait qu’à l’intérieur des canettes de ces deux marques, se cachait un liquide contenant près de 12 % d’alcool et bourré de sucre. Les adolescents en sont friands, mais ne seraient pas tous au courant que la consommation d’une seule cannette équivaut à quatre verres de vin. C’est un réel danger. Surtout quand on ne sait pas ce qu’on boit et l’effet que cela entraîne.

La même réflexion peut s’appliquer aux sportifs, nombreux, qui n’ont aucune idée de ce qu’ils consomment pour s’hydrater. Et là également, la prudence est de mise.

J’hallucine lorsque je vois quelqu’un boire un Red Bull ou un Monster Energy avant de pratiquer une activité sportive. Je crois qu’il est temps de remettre les pendules à l’heure quant aux boissons offertes en ventes libres sur le marché.

Énergétique ou énergisante?

Il existe une réelle confusion entre les boissons énergétiques et énergisantes. Si les premières sont véritablement destinées aux sportifs, les secondes sont totalement à éviter pour eux.

Les boissons énergétiques, comme les Gaterades ou Powerades de ce monde, sont des boissons conçues pour l’effort et pour fournir de l’énergie lors d’une pratique sportive. En termes très simples, les boissons énergétiques contiennent de l’eau, des glucides, des sels minéraux, des acides aminés et des vitamines. Leur consommation sert à prévenir la déshydratation et à offrir de l’énergie.

Elles peuvent être consommées avant une activité intense pour assurer une bonne glycémie, pendant l’effort pour s’hydrater et fournir de l’énergie au corps et après l’effort pour rebâtir ses réserves et aider à la récupération.

Il n’y a aucun danger à consommer ces boissons même si, dans la très grande majorité des cas, c’est inutile. D’abord parce qu’elles contiennent une quantité non négligeable de sucre et, surtout, parce que c’est pratique uniquement pour ceux qui s’adonnent à des disciplines d’endurance. Autrement dit, boire de l’eau demeure la meilleure des choses à faire si vous allez faire un petit jogging de moins d’une heure.

Attention aux boissons énergisantes

Les boissons énergisantes, elles, doivent absolument être évitées lorsqu’on fait du sport intensément. Même si les publicités nous disent que certaines d’entre elles donnent des ailes, c’est faux. Ces boissons directement destinées aux jeunes sont pleines de sucre (jusqu’à 15 cuillerées à thé) et contiennent de fortes doses de caféine. S’il est vrai qu’elles peuvent temporairement aider à lutter contre la fatigue ou aider à la concentration, il est ridicule de croire qu’elles aident à améliorer les performances sportives. Bien au contraire. Et malgré tout ce qu’on peut en dire, il n’existe encore aucune étude sérieuse qui prouve que le liquide mystérieux à l’intérieur de ces petites canettes permet d’être plus résistant ou endurant!

Ces boissons énergisantes sont une belle invention commerciale visant à séduire un jeune public et, surtout, à entretenir une certaine confusion. Que personne ne soit dupe, il s’agit en fait d’une grosse boisson gazeuse ou d’un jus sucré au possible dans lequel on ajoute des substances stimulantes comme la caféine, le guarana ou la « fameuse » taurine. Leur consommation peut entraîner des effets indésirables et graves sur la santé humaine. Il existe de nombreux rapports publiés par différents organismes de santé, tout particulièrement en Europe, qui font état chez les utilisateurs sportifs d’insuffisances rénales, de crises cardiaques, d’épilepsie, de déshydratation sévère, de troubles du comportement ou de hausses de la tension artérielle.

Encore tout récemment, j’ai été sidéré de voir un jeune homme s’ouvrir une canette de boisson énergisante et d’en consommer le contenu dans les minutes précédant le départ d’une course de dix kilomètres. Savait-il vraiment ce qu’il faisait? Croyait-il s’offrir un petit « boost » d’énergie? Était-il au courant des risques qu’il prenait?

Ce n’est pas un hasard si les deux types de boissons sont vendus séparément dans la plupart des commerces. Mais encore faut-il savoir pourquoi. La meilleure chose à faire serait certainement d’obliger les fabricants de ces nectars prétendument énergisants d’apposer une notice de mise en garde sur l’emballage. À éviter pendant une activité sportive intense! Et pas de petits caractères.

Je terminerai en rappelant que, de toute façon, une bonne performance physique passe d’abord et avant tout par un rythme de vie meublé d’une saine alimentation et d’un cycle de sommeil suffisant. Énergisante ou énergétique, l’eau demeure le liquide idéal pour s’hydrater. Si un sportif est sérieux dans son entraînement, nul besoin de cannettes pour l’aider à atteindre le niveau de performance pour lequel il a travaillé si fort. La détermination vaut encore mieux que toutes les boissons énergisantes.