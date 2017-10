Sportcom

La Québécoise Frédérique Lambert a atteint les quarts de finales de l’Open de Boston, vendredi, au Massachusetts.

En huitièmes de finale, elle a vaincu Jenny Daza Navia, de la Bolivie, par la marque de 11-7, 11-0 et 11-9. Au premier tour, l’athlète de Montréal avait profité d’un laissez-passer.

Samedi matin, en quarts de finale, elle affrontera l’Équatorienne Maria Paz Munoz.

En double, Lambert et sa partenaire Jessica Parrilla ont été éliminées dès leur premier duel. Elles se sont inclinées 15-6, 13-15 et 11-5 face à l’Équatorienne Maria Paz Munoz et l’Argentine Natalia Mendez.