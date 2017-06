Sportcom

La joueuse de racquetball Frédérique Lambert a vu son parcours prendre fin tard samedi soir au Challenge Paola Longoria. La Montréalaise s’est inclinée dans ses demi-finales du simple et du double à Chihuahua, au Mexique.

Lambert s’est fait montrer la porte de sortie par l’Américaine Rhonda Rajsich dans un long match où elle a seulement réussi à gagner la deuxième manche. Son adversaire s’est imposée 11-5, 9-11, 12-10 et 11-3.

Plus tôt dans la journée, Lambert avait vaincu la Mexicaine Susanna Acosta en quarts de finale 11-2, 11-1 et 11-7.

En double, le parcours de la Québécoise et de sa partenaire mexicaine Jessica Parrilla s’est également arrêté samedi. Les deux joueuses ont été éliminées dans les demi-finales 15-14 et 15-10 par les favorites locales, les Mexicaines Alexandra Herrera et Monserrat Mejia.

Précédemment, dans les quarts de finale vendredi, Lambert et Parrilla avaient entamé leur tournoi en battant les Mexicaines Erin Rivera et Montserrat Perez par les marques de 15-10 et 15-10.