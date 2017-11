Le Gala Athlètes fêtait son quart de siècle d’existence en ce samedi 18 novembre. En effet, cette grande soirée de célébrations est organisée depuis 25 ans par la Fédération québécoise d’athlétisme (FQA) et vise à honorer les athlètes, organisations, clubs, entraîneurs, officiels et administrateurs s’étant le plus illustrés au cours de la période allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. En tout, c’est près d’une trentaine de prix qui furent remis.



Pour une troisième année consécutive, j’ai eu le grand privilège de coanimer cette fête de l’athlétisme québécois aux côtés de l’ancienne spécialiste du 100 mètres haies, Marie-Ève Dugas, aujourd’hui coordonnatrice aux communications et marketing de l’Alliance Sports-Études. Pour l’amoureux que je suis de cette merveilleuse discipline qu’est l’athlétisme, me retrouver dans une salle bondée d’athlètes élites est un moment de pur bonheur.

Aucun prix n’est plus important qu’un autre et tous les candidats en nomination dans une catégorie méritent déjà un concert d’éloges. Je ne m’emploierai pas à l’exercice périlleux de présenter dans cette chronique les réalisations de tous les gagnants. Mais ça vaut tout de même la peine de nommer quelques nominés en raison du dévouement total que signifie la réception d’un Athlètas.



Annie Leblanc, du club d’athlétisme Lanaudière Olympique a remporté l’Athlètas chez les seniors. Elle occupe le deuxième rang au classement canadien du 800 mètres (2 min 01,56 s) en plus d’avoir réussi la troisième performance québécoise de tous les temps au 1500 mètres (4 min 11,61 s). Chez les hommes, le titre est allé à Charles Philibert-Thiboutôt du Rouge et Or de l’Université Laval. Parmi ses nombreuses réalisations, notons qu’il est le champion canadien senior au 1500 mètres et détient le record du Québec au 1500 mètres et Mile en salle.



L’entraîneur de ce dernier, Félix-Antoine Lapointe, a une fois de plus été nommé le meilleur de sa catégorie au niveau national. Trois des athlètes qu’il dirige ont gagné des médailles d’or aux championnats canadiens juniors/seniors et para-athlétisme. Il est l’entraîneur personnel de trois athlètes parmi les dix premiers au classement national.



En course sur route, l’Athlètas féminin est allé à Arianne Raby. Elle a terminé deuxième au plus récent marathon d’Ottawa (2h41,58). La dernière année lui a également permis d’établir la septième performance canadienne au demi-marathon. Chez les hommes, le prix a été décerné à François Jarry. Il a profité des derniers mois pour réaliser son meilleur chrono au 10 km (31 :04) et a terminé quatrième au championnat canadien de demi-marathon.



En para-athlétisme, Diane Roy a mis la main sur un Athlètas grâce à une belle huitième place du 800 mètres aux championnats du monde et des médailles d’or aux 400 et 1500 mètres des championnats canadiens. Brent Lakatos a reçu le même honneur chez les hommes en vertu de ses quatre médailles d’or aux championnats du monde et de ses records du monde établis au 100, 200 et 800 mètres de sa catégorie. Il occupe le premier rang du classement mondial de sa catégorie aux 100, 200, 400 et 800 mètres.



C’est le marathon SSQ de Québec qui a été choisi pour l’Athlètas de l’organisation sur route de l’année. On a voulu ainsi souligner la très belle vingtième édition de cette course présentée du 25 au 27 août dernier tant à Lévis qu’à Québec. Près de 8300 coureurs et marcheurs de tout âge ont pris part à une des épreuves au programme.



Le Ian Hume Invitation, tenu au stade extérieur de l’Université de Sherbrooke en juin dernier, a reçu l’Athlètas de la meilleure organisation de compétition en stade. Cette course existe depuis 30 ans et est devenue un incontournable pour les athlètes de la province. Cette année, elle a été le théâtre de la sélection pour les Jeux du Canada. Plus de 600 athlètes ont participé à l’édition 2017.



En cross-country, trail ou montagne, c’est l’organisation du championnat canadien universitaire de cross-country USports sur les Plaines d’Abraham à Québec qui a été honoré. Le Rouge et Or de l’Université Laval était responsable de l’organisation de cette compétition à laquelle ont participé 451 coureurs le 12 novembre 2016. La belle victoire de l’équipe masculine du Rouge et Or de même que l’histoire touchante d’un de ses protégés, Yves Sikubwabo, avaient retenu l’attention des médias.



L’Athlètas Émilie-Mondor, créé pour perpétuer la mémoire de cette grande athlète décédée tragiquement en septembre 2006, a été remis au jeune Fabrice Thériault, âgé de 17 ans. Ce trophée est décerné annuellement à un étudiant de 19 ans et moins impliqué dans son milieu sportif, scolaire et social et qui fait preuve de dépassement, de leadership et d’éthique sportive. Fabrice fait partie du club Les Vaillants dans les épreuves de lancers.



Cette belle 25e soirée des Athlètas s’est terminée avec un hommage bien senti et émouvant à Luigi Giordano, un officiel qui œuvre en athlétisme depuis plus de 45 ans au Québec. Il faisait partie des officiels québécois ayant œuvré lors des Jeux olympiques de Montréal en 1976. Il a travaillé lors d’innombrables compétitions provinciales, nationales et internationales.



Voici la liste des autres gagnants du Gala Athlètas 2017 de la Fédération québécoise d’athlétisme :



Benjamins : Madeline Starr et Émerick Bayard-Fournier

Cadets : Praise Omogbai et Joe Bernard Ezzeddine

Jeunesses : Deondra Green et Félix Thérien

Juniors : Mikella Lefebvre-Oatis et Jean-Simon Desgagnés

Espoirs : Aiyanna-Brigitte Stiverne et Stevens Dorcelus

Vétérans : Thérèse Hérard et Patrice Doucet



Club-développement des athlètes : Dynamique de Laval

Officiels : Daniel Rouleau, Laval.

Administrateur : Louis Lauzon, Sainte-Thérèse

Employeur : Boutique Le Coureur

Intervenant scolaire : Antoine Sigouin