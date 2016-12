OTTAWA - Graham Barton retourne à Canoë-kayak Canada, où il agira à titre de directeur technique à compter de janvier.



Barton a été le directeur haute performance de l'organisme de 1999 à 2010. Il a passé les six dernières années avec À Nous le podium, à titre de conseiller haute performance.



C'est lui qui était à la tête de l'équipe lors des Jeux olympiques de 2004 et 2008, où le Canada a gagné un total de cinq médailles, dont une médaille d'or par Adam van Koeverden. Les rameurs canadiens sont toutefois revenus les mains vides des Jeux de Rio de Janeiro.



Comme directeur technique, Barton mettra en place la stratégie haute performance de l'équipe et les programmes des équipes nationales en collaboration avec les entraîneurs, les athlètes, les dirigeants, les clubs et les commanditaires.



Il entrera officiellement en poste le 30 janvier. L'une de ses premières tâches sera d'embaucher un nouvel entraîneur-chef.