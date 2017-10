Sportcom

C’est avec le sourire au visage que le Canadien Zachary Burt a terminé sa journée, samedi, au Grand Chelem d’Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis. Le judoka de -90 kg a remporté la médaille de bronze en s’imposant par ippon face à Komronshokh Ustopiriyon du Tadjikistan, cinquième au classement mondial.



« J’ai atteint mon objectif de remporter ma première médaille en Grand Chelem ! C’est vraiment une grande victoire pour moi. Je l’avait affronté une fois, en février dernier, à Paris, et c’était vraiment serré. Il est un fort adversaire. Nous nous étions rendus jusqu’en temps supplémentaire et j’avais perdu par une pénalité. Je savais que j’étais capable de le battre même s’il est très explosif », a commenté l’athlète d’Oshawa, 32e sur l’échiquier international.

Burt a poursuivi en expliquant qu’il s’est fait prendre tôt dans le combat aujourd'hui parce qu’il n’avait pas anticipé une certaine manœuvre d’Ustopiriyon. « Heureusement, ce n’était pas un point complet. J’ai utilisé un mouvement sur lequel je travaille depuis un certain temps et ç’a fonctionné parfaitement. En golden score, j’ai été en mesure de le mettre au sol. Il n’a même pas essayé de sortir de ma prise, il a juste abandonné, trop épuisé. »



Précédemment, le Canadien a connu la défaite en demi-finale. L’Espagnol Nikoloz Sherazadishvili, éventuel médaillé d’or, a eu le dessus par waza-ari. Dans les préliminaires, Zachary Burt s’est défait tour à tour de ses adversaires par ippon, soit le Ghanéen Victor Ahiavor et le Serbe Aleksandar Kukolj, premier au monde.



« Ma victoire contre Kukolj est vraiment incroyable ! Il est très grand et gaucher, ce qui n’est pas bon pour moi. Michel Almeida et moi avions élaboré une stratégie. Il a marqué en premier, donc j’ai dû travailler pour le rattraper. J’ai égalé la marque, ce qui m’a donné beaucoup de confiance. Il a tenté un mouvement de type « sacrifice », mais il a perdu sa position au sol. J’ai donc été capable de briser sa défense et de le projeter, ce qui était génial ! »



Les autres athlètes sur le podium sont le Géorgien Beka Gviniashvili (argent) et l’Azerbaïdjanais Mammadali Mehdiyev (bronze).