CALGARY - Olivier Jean et Ben Donnelly ont été nommés au sein de l'équipe canadienne qui prendra part aux Championnats mondiaux de distances individuelles 2017 de l'ISU à la suite de leurs performances lors de la dernière journée des compétitions aux Championnats canadiens par distances individuelles présentés vendredi à l'Anneau olympique de Calgary.

Au départ en groupe masculin, Jean a remporté son premier titre de champion canadien en longue piste, ce qui lui permettra de participer pour la première fois aux Championnats mondiaux de distances individuelles. Ceux-ci auront lieu du 9 au 12 février sur la glace officielle des Jeux olympiques de 2018 à Gangneung, en Corée du Sud.

Vendredi, Jean a devancé le Montréalais Christopher Fiola par seulement 13 centièmes de seconde pour mériter sa place à Gangneung.

« Je suis extrêmement content! Je suis un champion canadien, et ce, après même pas un an et demi d'engagement complet en longue piste. Ça va être incroyable de participer à mes premiers championnats du monde en longue piste. Si je regarde ce que je veux accomplir, soit gagner aux Jeux olympiques l'an prochain, je fais toutes les choses qui me permettent d'aller dans la bonne direction de semaine en semaine et de mois en mois. »

Au 1500 mètres masculin, l'Ontarien Vincent de Haître a mérité son deuxième titre de champion national de la compétition de cette semaine en l'emportant avec un temps de 1:45,11.

Ben Donnelly d'Oshawa, a terminé au deuxième rang en arrêtant le chronomètre à 1:46,46. Il a devancé Denny Morrison (1:46,84) de Fort St. John, C.-B., par quatre dixièmes de seconde.

Grâce à sa deuxième position, Donnelly a été nommé au sein de l'équipe canadienne en mettant la main sur la deuxième et dernière place canadienne disponible au 1500 mètres en vue des Championnats mondiaux de distances individuelles. C'est la deuxième fois qu'il participera à cette compétition, lui qui a remporté une médaille de bronze le printemps dernier à Kolomna, en Russie, dans l'épreuve de poursuite en équipe.

« Je voulais beaucoup cette place et j'ai dû me battre énormément lors du dernier tour car je savais que ce serait serré, mais ça s'est bien terminé », a relaté Donnelly.

Du côté féminin, Ivanie Blondin, d'Ottawa, s'est qualifiée pour une quatrième épreuve en vue des Mondiaux 2017 alors qu'elle a remporté l'épreuve du 1500 mètres féminin présentée vendredi.

Blondin (1:55,86) a obtenu la deuxième et dernière place canadienne au 1500 mètres en devançant Brianne Tutt (1:57,69) d'Airdrie en Alberta et Isabelle Weidemann (1:58,43) d'Ottawa.

« Je suis très contente de ma course alors que je n'étais qu'à une seconde de mon record personnel, ce qui est positif, a dit Blondin. Je me suis vraiment poussée à l'extrême, ce qui est bon parce que les conditions n'étaient pas favorables pour des temps rapides. »