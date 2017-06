Sportcom

À leur première compétition ensemble, en tant que duo officiel, Jacqueline Simoneau et Claudia Holzner ont récolté l’argent à l’Open américain de nage synchronisée, une des sept compétitions formant les Séries mondiales, samedi, à Long Island, aux États-Unis. Simoneau a aussi fini deuxième en solo et le Canada a mis la main sur l’argent en équipe et au duo mixte.

L’Espagnole Ona Carbonnell a pris la première place provisoire à l’issue du programme technique en solo vendredi avec 90,3424 points. Elle est restée en tête jusqu’à la fin avec une note totale de 182,8424, dont 92,5000 pour le libre.

Jacqueline Simoneau était alors non loin derrière avec 87,9708 points au programme technique, sur les airs du film Violon rouge, une musique qu’elle avait déjà utilisée en 2011. « Le violon est un instrument que j’adore! J’en jouais quand j’étais plus jeune. La routine était très facile à faire parce que j’étais tellement passionnée. C’est la routine solo que je vais faire aux Championnats du monde à Budapest », à faire savoir la nageuse de 20 ans à la FINA.

La Québécoise a accumulé 178,2041 points au total avec 90,2333 pour le libre samedi. L’Allemande Michelle Zimmer (155,5901) pointe en troisième place.

« C’est la première fois en cinq ans que je peux dire que j’ai vraiment, vraiment aimé ma performance, a ajouté Simoneau à la FINA. J’ai eu beaucoup de hauts et de bas depuis que je suis entrée sur l’équipe nationale senior il y a cinq ans. Pour surpasser ces défis, j’ai dû apprendre beaucoup et devenir une meilleure athlète. »

Simoneau et Holzner épatent!

Jacqueline Simoneau a aussi participé à l’épreuve en duo avec sa partenaire Claudia Holzner. Vendredi, au programme technique, les Espagnoles Ona Carbonell et Paula Ramirez ont fini en tête avec 85,5493 points.

Simoneau, de Montréal, et Holzner, de Calgary, n’ont eu que quatre entraînements pour leur routine technique avant la compétition. Elles ont pris le deuxième rang provisoire avec 85,9011 points alors que les Américaines Anita Alvarez et Victoria Woroniecki (82,6878) pointaient au troisième rang.

Au terme du programme libre samedi, le classement du trio de tête est resté le même. Carbonell et Ramirez (180,8160) ont gagné l’or, Simoneau et Holzner (175,0678) l’argent et Alvarez et Woroniecki (168,3435) le bronze.

L’argent en équipe

Camille Fiola-Dion(Rimouski), Maria Gheta (Laval), Audrey Joly (Saint-Eustache) et Mélody Roy (Sainte-Madeleine) ont pris le deuxième rang à l’épreuve par équipe vendredi aux côtés de leurs coéquipières canadiennes. Elles ont fini avec un total de 163,2074 points, soit 78,9407 pour le programme technique et 84,2667 pour le libre.

Les Américaines (166,2664) ont gagné la compétition et les Argentines (153,3469) sont troisièmes.

L’argent au duo mixte

Les Montréalais Isabelle Blanchet-Rampling et Robert Prévost ont mis la main sur la médaille d’argent à leur deuxième compétition cette saison en duo mixte. Avec leur programme technique inspiré d’un combat entre les anges et les démons, le nouveau couple canadien a pris provisoirement le second rang avec 79,2398 points vendredi. Le lendemain, ils ont reçu la note de 83,1667 pour le libre, pour un total de 162,4065.

Le champion du monde 2015, l’Américain Bill May, et sa nouvelle partenaire Kanako Spendlove ont remporté l’épreuve avec 176,4349 points. Les Allemands Amelie Ebert et Niklas Stoepel (145,4847) sont quant à eux troisièmes.