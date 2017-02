AP

PARIS - Alors que Paris devait se montrer sous son meilleur jour au reste du monde, une attaque à l'arme blanche perpétrée contre un soldat a soulevé d'autres interrogations au sujet de la sécurité au coeur de la capitale française et de sa capacité à accueillir les Jeux olympiques d'été de 2024 de façon sécuritaire.

Les informations au sujet de l'attaque survenue aux abords du musée du Louvre, vendredi, ont été publiées quelques heures avant que le comité de candidature n'accueille les dignitaires à la Tour Eiffel pour soumettre son document final de 110 pages au Comité international olympique (CIO).

Malgré une ambiance de fête au Musée de l'Homme, l'agression matinale, la dernière d'une vague d'attentats qui a causé la mort de 200 personnes au pays au cours des deux dernières années, a de nouveau mis en lumière les menaces qui pèsent sur la nation.

Dans un entretien accordé à l'Associated Press, un membre du Parlement français qui a écrit un rapport sur la lutte au terrorisme a prévenu que la France serait vraisemblablement une nouvelle fois la cible d'une attaque.

« Nous faisons face à une menace permanente et l'instabilité durera au moins pendant une génération », a déclaré Sébastien Pietrasanta.

Le comité de candidature prétend toutefois que Paris a l'expérience requise pour organiser et assurer la protection d'événements majeurs si elle obtient les JO, citant notamment l'Euro 2016 à titre d'exemple, malgré les problèmes causés par les hooligans à Marseille et l'attentat de Nice, quatre jours après le tournoi, alors qu'un camion a foncé dans la foule, faisant 86 victimes.

« L'incident de ce matin a démontré la rapidité avec laquelle nos forces de l'ordre peuvent répondre », a déclaré le premier ministre, Bernard Cazeneuve, lors de la présentation de la candidature.

S'adressant aux médias à l'extérieur du Louvre après l'attaque de vendredi, la mairesse de Paris, Anne Hidalgo - qui a assité, plus tard vendredi, à la cérémonie aux côtés du premier ministre, d'athlètes et des membres du comité de candidature - a déclaré que toutes les grandes villes du monde sont menacées.

« Dans ce contexte de terreur dans lequel sont plongées toutes les villes du monde, nous avons constaté l'efficacité et la pertinence des normes de sécurité mises en place à Paris. »

Le président du CIO, Thomas Bach, s'est fait rassurant lors d'une visite à Paris, l'an dernier, disant que la France avait démontré qu'elle pouvait répondre aux défis posés par la sécurité lors de l'Euro.

Afin de toucher une audience répartie partout à travers le monde, la majeure partie de la présentation parisienne a été faite en anglais. Le co-président du comité de candidature Tony Estanguet a insisté sur la vision olympique de Paris, faite de "passion et de raison".

« Notre concept repose entièrement sur ces deux piliers. »

Le clou de cette présentation a été l'illumination de la Tour Eiffel en blue, blanc et rouge, et la projection du slogan de la candidature, "Made for Sharing", qu'on peut traduire par "Faits pour être partagés". Estanguet a souligné que le slogan avait été choisi en anglais afin de plaire à un auditoire international.

Paris, qui n'a pas accueilli les Jeux depuis 1924, est en compétition contre Budapest, en Hongrie, et Los Angeles. Une commission d'évaluation du CIO visitera la ville du 14 au 16 mais. Le CIO choisira la ville hôtesse en septembre.

Comme des infrastructures existantes sont au coeur de son projet, le comité de candidature promet des dépenses limitées et des bénéfices à long terme. Le budget d'infrastructures prévu pour les Jeux est de 3 milliards d'euros, soit 4,2 milliards $ CAN, avec des coûts d'opération de 3,2 milliards d'euros (4,5 milliards $). Paris promet également la moitié des billets pour les compétitions à un coût inférieur à 50 euros (70 $).

Plus de 70 pour cent des sites de compétitions existent déjà, dont 25 pour cent de structures temporaires. La principale infrastructure qui devra être construite sera un centre aquatique, à proximité du Stade de France.

Dans un jab apparent servi à Donald Trump et sa position intransigeante sur l'immigration, le premier ministre Cazeneuve a terminé son allocution en louangeant l'ouverture et la tolérance de la candidature parisienne.

« En France, dès maintenant et jusqu'en 2024, nous allons activement tendre les bras afin de bâtir de nouvelles amitiés. Nous voulons construire des ponts, pas des murs », a dit le premier ministre.