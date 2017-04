Sportcom

Les karatékas québécois Camélie Boisvenue et Philippe Soucy ont connu des éliminations hâtives chez les seniors la fin de semaine dernière au US Open de Las Vegas.

En action dans la catégorie des plus de 68 kg, Camélie Boisvenue s’est arrêtée au deuxième tour. « Même si je ne suis pas montée sur le podium, je suis satisfaite de mes combats », a mentionné l’athlète de Gatineau.

C’est la Mexicaine Guadalupe Quintal qui l’a empêchée d’accéder au troisième tour en remportant le duel 2-1. « C’était vraiment chaud comme match. Nous avons fait le premier point en même temps, mais j’ai eu un seul drapeau et elle en a eu trois. C’est donc elle qui a eu le point », a expliqué Boisvenue, qui a par la suite réussi à créer l’égalité. « Je savais que je devais aller chercher un deuxième point, mais il ne restait plus beaucoup de temps et je devais aller vite. C’est finalement la Mexicaine qui a marqué et je n’ai pas réussi à placer un coup de pied. »

À son premier duel, Boisvenue avait facilement éliminé l’Américaine Nicole Fisher, l’emportant 6-1.

La Québécoise a eu plus de succès chez 18-20 ans où elle est restée invaincue pour monter sur la plus haute marche du podium.

De son côté, Philippe Soucy a vu son parcours chez les moins de 84 kg se terminer lui aussi à son deuxième face-à-face. Après avoir défait l’Américain Enrique Partida, le Gatinois s’est fait montrer la porte de sortie par Meris Muhovic, de la Bosnie-Herzégovine.

De retour en action dans la catégorie ouverte, la journée de Soucy s'est terminée après deux combats. Il a d’abord eu le dessus sur l’Américain Brian Ramrup avant de baisser pavillon face au Brésilien Douglas Brose, deux fois champion du monde chez les moins de 60 kg.

Les karatékas se prépareront maintenant en vue des Championnats panaméricains qui auront lieu à Curaçao en mai.