Sportcom

La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) est fière de dévoiler le nom des meilleurs étudiants-athlètes universitaires qui ont choisi d’étudier et de poursuivre leur carrière sportive dans l’une des douze universités québécoises membres du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) dès septembre 2017.

Ce sont donc 35 écipiendaires qui se partageront un montant de 166 000 $. Ces étudiants-athlètes méritent ces bourses car ils ont obtenu des résultats exceptionnels sur la scène collégiale l’an dernier et parce qu’ils représentent une source d’impact significatif sur le réseau de compétition universitaire dès leur première année en action.

Parmi les nouveaux arrivés, soulignons l’excellent quart-arrière Dimitri Morand, qui enfilera le chandail des Carabins de l’Université de Montréal dès cet automne. Joueur de premier plan, il a réécrit les livres de records pour les passeurs dans les rangs collégiaux lorsqu’il a évolué à titre de membre des Géants du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Membre de l’équipe canadienne junior ayant remporté une médaille d’or lors du Championnat du monde IFAF en 2016, il poursuivra ses études en communication. Également avec les Carabins, Youssef Baati sera à surveiller. Nommé Joueur par excellence RSEQ division 1 en 2017, l’étudiant-athlète d’exception a aussi remporté la médaille du Lieutenant-Gouverneur pour ces impressionnants résultats scolaires et poursuivra ses études en médecine cet automne.

La Fondation appuiera aussi la joueuse de rugby Shawna Brayton. Membre de l’équipe canadienne des moins de 20 ans en 2016, l’étudiante-athlète originaire de Châteauguay a également remporté une médaille d’or au Championnat canadien avec l’équipe du Québec l’été dernier. Elle entamera ses études en beaux-arts et sciences à l’Université Concordia et évoluera pour les Stingers.

« Nous sommes extrêmement fiers d’accueillir à la Fondation une autre excellente cohorte d’étudiants-athlètes, a déclaré la directrice générale de la Fondation de l’athlète d’excellence, Mme Patricia Demers. La qualité des étudiants-athlètes est remarquable non seulement par leurs résultats sportifs mais également par leur prouesse académique. Nous sommes heureux de faire notre part afin de promouvoir leur développement ici au Québec. »

Rappelons qu’en plus des 31 boursiers originaires du Québec, 4 boursiers canadiens non québécois recevront chacun 3 000 $ pour avoir choisi une université québécoise afin de poursuivre leurs études et leur parcours sportif.

Récipiendaires du Programme de bourses universitaire

Volet recrutement 2017-2018

35 étudiants-athlètes se partagent 166 000 $

*Boursiers canadiens non québécois