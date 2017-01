2017 nous donnera l’occasion d’assister aux adieux d’un des plus grands athlètes de l’histoire. Le Jamaïcain Usain Bolt, l’homme le plus rapide de la planète, tirera sa révérence après les championnats du monde d’athlétisme présenté à Londres du 5 au 13 août prochain.



Même si plusieurs personnes, à commencer par son entraîneur personnel Glenn Mills, auraient souhaité le voir participer une dernière fois à des Jeux olympiques, ceux de Tokyo en 2020, Bolt a insisté sur le fait qu’il voulait passer à autre chose.



Je suis d’accord avec lui et croyais même que Bolt allait se retirer après les Jeux de Rio en 2016. Mais c’était mal connaitre cet homme et son désir de saluer une dernière fois ses fans. Car s’il y a une justification à trouver à ce dernier tour de piste (je sais, Bolt n’a jamais couru un tour de piste complet), c’est que l’Éclair souhaite donner la chance aux amateurs de le voir courir une dernière fois. Une sorte de tournée d’adieu pour celui qui a dominé son sport comme personne dans l’histoire.



Bolt n’a plus rien à gagner. Il a même tout à perdre lors de cette saison qui sera sa dernière. Plutôt que de quitter en pleine gloire, auréolé de ses 11 titres mondiaux et de ses titres de triple champion olympique des trois derniers Jeux (100m, 200m et 4 x 100m), il prend le risque de terminer sa carrière de légende sur une défaite. Croisons-nous les doigts pour que 2017 ne soit pas une année de trop.



Soyons réalistes, Bolt est encore l’homme le plus rapide de la planète, mais il a perdu de la vitesse en raison de blessures récurrentes et de l’âge. Il n’a plus cette formidable accélération qui lui a permis d’inscrire les records du monde du 100 mètres (9.58) et 200 mètres (19.19). Lors des Mondiaux de Londres, les meilleurs sprinters de la planète voudront certainement gâcher la fête en le devançant. Parmi ceux-ci, le Canadien Andre De Grasse qui souhaitera profiter de cette dernière occasion pour devancer celui qu’il considère un peu comme un grand frère.



La plus grande étoile de l’athlétisme a déjà demandé à son entraîneur de lui bâtir un programme d’entraînement léger pour le préparer à un calendrier tout de même assez chargé. Bolt ne veut pas risquer de se blesser ou se présenter fatigué aux nombreuses compétitions auxquelles il souhaite prendre part. Alors que son calendrier affichait uniquement les grandes réunions d’athlétisme lors des dernières années, Bolt veut cette fois permettre au plus grand nombre d’amateurs de le voir en action lors de compétitions de moindres envergures. À moins de rares exceptions, il ne devrait prendre le départ que sur l’épreuve du 100 mètres. Cet amour et ce respect qu’a Usain Bolt pour ses fans doit être salué.



Et la suite?



Bolt n’est âgé que de 30 ans. Pourtant, il donne l’impression d’être plus vieux tellement il domine le sprint mondial depuis de nombreuses années. Qu’entend-il faire du reste de sa vie? Il est totalement indépendant de fortune. Sa carrière en piste lui a permis d’amasser une cagnotte considérable. Selon le dernier relevé annuel de la revue Forbes, il a touché 2,5 millions de dollars américains grâce à ses victoires en 2016 seulement. À cela, il faut ajouter 30 millions de dollars en revenus publicitaires.



Pour le moment, il semble bien que ce soit sur les terrains de soccer qu’on risque de le revoir. Bolt n’a jamais caché son amour du ballon rond et avait souvent mentionné qu’il aimerait devenir un joueur professionnel à la fin de sa carrière en athlétisme. Ou en tout cas, essayer de le devenir! Reste à voir si ce souhait se réalisera. Personne ne doute de la pointe de vitesse qu’il pourrait amener à un club, mais a-t-il les habiletés techniques pour se tailler un poste avec un club?

Déjà, il est prévu qu’il fasse une semaine de tests avec le Borussia Dortmund au cours des prochains mois. Le club allemand l’a approché grâce au commanditaire principal du sprinter, l’équipementier sportif Puma, qui fournit également Dortmund. Un gros coup publicitaire? Probablement.



Même s’il refuse d’évoquer précisément ses plans de carrière, il est à souhaiter qu’Usain Bolt demeure associé de près à l’athlétisme mondial, surtout en cette période trouble où les histoires de dopage viennent trop souvent reléguer au second plan le travail et les performances des athlètes propres. La Fédération internationale d’athlétisme a certainement déjà commencé à discuter avec son ambassadeur le plus populaire.



En attendant la décision de Bolt, apprécions les dernières performances de cette véritable machine de course. Le souvenir que les amateurs garderont de cet athlète, tout comme ses records, demeureront longtemps ancrés dans nos mémoires.