Sportcom

ROUEN, France – Le NEXXICE, de Burlington, en Ontario, est en deuxième place après le programme court de vendredi à la Coupe de France de patinage synchronisé.

Les Rockettes, de Finlande, sont en première place avec 67,70 points. Le NEXXICE suit avec 62,96 et les Crystallettes, des É.-U., sont troisièmes avec 58,86.

Les patineuses de NEXXICE sont Cassandra Black, Madina Asrorova, Nadine Banholzer, Kelly Britten, Sarah Burns, Laura Emery, Ariana Gould-Tasoojy, Celina Hevesi, Emma Kim, Jamie Kosonic, Jenna Mackenzie, Megan MacLellan, Caroline Marr, Courtney McNaughton, Morgan Dykstra Stang, Kiersten Tietz, Alessandra Toso, Victoria Smith, Taylor Walker et Brooklyn Williamson.

Le NEXXICE senior, les médaillées d’argent canadiennes 2016, est le seul participant canadien. Les filles ont participé à la Coupe de France pour la dernière fois en 2013 et elles s’étaient classées sixièmes. La saison dernière, elles avaient terminé quatrième au Trophée de Shanghai de l’ISU, et septièmes aux championnats du monde de patinage synchronisé de l’ISU. Neuf fois de suite championnes canadiennes (de 2007-2015), elles sont entraînées par Shelley Simonton Barnett et Anne Schelter.

Le programme libre aura lieu samedi.