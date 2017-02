OBERHOF, Allemagne - Les champions olympiques Tobias Wendl et Tobias Arlt ont mené le balayage allemand du podium en luge double masculine à la Coupe du monde d'Oberhof, samedi, tandis que Toni Eggert et Sascha Benecken s'approchaient d'un autre globe de cristal dans cette discipline.

Wendl et Arlt furent les plus raides deux deux manches et ont présenté un chrono combiné d'une minute et 21,909 secondes. Ils ont devancé Eggert et Benecken par 0,156 seconde, et leurs compatriotes Robin Johannes Geueke et David Gamm par 0,506.

Les Canadiens Tristan Walker et Justin Snith ont abouti au pied du podium, devant les Russes Vladislav Yuzhakov et Iurii Prokhorov.

Eggert et Benecken disposent d'une avance de 167 points sur Wendl et Arlt après 10 épreuves, ce qui signifie que les détenteurs du globe de cristal en 2014-15 sont pratiquement assurés de répéter leur exploit à l'une des deux dernières épreuves de la saison, à Pyeongchang, en Corée du Sud, ou encore à Altenberg, en Allemagne, plus tard ce mois-ci.

La domination allemande s'est poursuivie en luge simple masculine, après que le champion olympique Felix Loch eut confirmé sa première victoire dans cette discipline cette saison sur le circuit de la Coupe du monde.

Loch a battu le Russe Roman Repilov, meneur au classement général, par 0,040 seconde, et son compatriote Andi Langenhan par 0,127.

Les Allemands Johannes Ludwig et Ralf Palik ont terminé quatrième et cinquième, respectivement.

Le Canadien Samuel Edney s'est retrouvé en 13e place, à 0,957 seconde de Loch. Les autres représentants de l'unifolié, Mitchel Malyk et Nicholas Klimchuk-Brown, furent 28e et 32e.

Repilov dispose d'une avance de 77 points sur Loch, avec deux courses à négocier cette saison.

L'épreuve féminine et le relais par équipes seront présentés dimanche.