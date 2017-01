AP

KÖNIGSSEE, Allemagne - Les champions olympiques Tobias Wendl et Tobias Arlt ont mené un balayage allemand à la Coupe du monde de luge à deux de Königssee, qui leur a permis de mettre la main sur le titre de champions d'Europe.

Wendl et Arlt étaient deuxièmes derrière les meneurs au classement de la Coupe du monde, Toni Eggert et Sascha Benecken, après la première manche, mais ils ont été les plus rapides de la deuxième pour l'emporter par sept centièmes de seconde, en un temps combiné d'une minute, 41,575 secondes (1:41,575).

Robin Johannes Geueke et David Gamm ont terminé troisièmes, à 782 millièmes. Les Autrichiens Thomas Steu et Lorenz Koller ont conclu au pied du podium..

Eggert et Benecken mènent le classement général après sept des 12 courses prévues avec 655 points. Wendl et Arlt suivent à 567.