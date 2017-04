Sportcom Alexandra Piché

GATINEAU – Seuls représentants canadiens de leur finale respective, Vincent Riendeau et Pamela Ware ont tous deux remporté une médaille devant leurs partisans, samedi, au Grand Prix de Plongeon de Gatineau. Riendeau a décroché l’argent à la tour de 10 m, tandis que Ware a été décorée de bronze au tremplin de 3 m.

Le plongeur de LaSalle a obtenu la note de 457,25 au terme des six manches. Il a été devancé par le Chinois Jian Yang qui a triomphé grâce à un total de 550,60 points. Le Britannique Mattew Dixon (446,25) s’est glissé sur la troisième marche du podium.

« Je suis très, très content et très satisfait. Ç’a été difficile en préliminaires et en demi-finales hier, mais j’ai réussi à me détacher aujourd’hui et ç’a fonctionné. J’ai adopté une mentalité où je travaillais chaque plongeon individuellement plutôt que de prendre la compétition dans son ensemble. Ça m’a permis de m’acharner sur de petits points importants de chacun. Je ne m’attendais pas à gagner une médaille d’argent aujourd’hui, mais je suis heureux », a-t-il indiqué après la compétition.

Dès la fin de la cérémonie de remise des médailles, la vedette du jour était réclamée par ses proches qui se sont déplacés au Complexe sportif de Gatineau pour l’occasion. « C’est vraiment super de monter sur le podium devant ma famille et mes amis. Je les ai vus hier. Ils sont venus à Gatineau hier soir. Ç’a fait du bien de les voir », a confié Riendeau.

La saison 2016 a été riche en émotions pour le jeune athlète qui a vécu sa première expérience olympique à Rio l’été dernier.

« Ça m’a certainement donné beaucoup d’expérience. Ça m’a permis de comprendre comment j’étais en compétition et comment travailler mentalement pour me préparer aux compétitions, surtout pour des Jeux olympiques. J’ai hâte d’appliquer ça durant les quatre prochaines années. Je veux utiliser ce que j’ai appris sur moi-même psychologiquement et physiquement pour mieux performer durant les quatre prochaines années », a-t-il affirmé.

Pamela Ware réussit son retour

L’automne dernier, Pamela Ware a été confrontée à un dilemme concernant sa santé. Une fracture de stress au pied gauche l’embêtait déjà depuis trois ans, mais la douleur a empiré. Elle a finalement pris la décision de se faire opérer le 23 décembre.

« Je n’ai jamais pris le temps pour que ça guérisse, alors ç’a empiré. Ç’a été fracture par dessus fracture durant trois ans. Finalement, en octobre, je n’étais plus capable de marcher ou de mettre mon pied par terre. Mon os était brisé en trois morceaux et j’avais des kystes. La chirurgienne m’a dit que je pourrais vivre comme ça, mais que je ne saurais jamais quand la douleur va revenir ou quand je ne pourrai plus marcher », a expliqué la plongeuse.

Ne souhaitant pas rater le début de la saison, Pamela Ware a longuement hésité avant de pencher vers l’opération. « Ç’a été une décision vraiment difficile, mais mon entraîneur m’a fait penser qu’il restait 48 mois avant les prochains Jeux olympiques. Qu’est-ce qui arriverait si ça se reproduisait durant le 47e mois ? Il avait raison, ça n’avait aucun sens. Je l’ai fait et je suis vraiment contente de ma décision. »

La Coupe Canada marquait le grand retour à la compétition de l’athlète de 24 ans. Avec son pied tout neuf, elle n’a pas fait les choses à moitié, terminant troisième au tremplin de 3 m grâce à ses 311,90 points.

« Je dois dire que je n’étais pas vraiment confiante en venant à Gatineau au début de la semaine. Mais après les préliminaires, les demi-finales et ma performance d’aujourd’hui, ma confiance a vraiment augmenté. J’ai vraiment hâte de voir comment je vais réagir pour les prochaines compétitions », a-t-elle avoué.

Pamela Ware et Vincent Riendeau ne remonteront pas sur les tremplins de Gatineau dimanche. Ils se prépareront déjà pour le prochain rendez-vous international canadien qui aura lieu à Windsor, en Ontario, dès la fin de la semaine.

Plusieurs Canadiens seront cependant à surveiller, dont Meaghan Benfeito et François Imbeau-Dulac. Ils prendront respectivement part aux finales individuelles à la tour de 10 m et au tremplin de 3 m.