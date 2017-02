Sportcom

Marianne St-Gelais a remporté le 500 m dimanche alors que Jamie MacDonald a fini troisième. Au 1500 m, Valérie Maltais est elle aussi montée sur la troisième marche du podium à cette dernière journée de compétition de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste qui avait lieu à Dresde, en Allemagne.

Marianne St-Gelais a ajouté une autre médaille à sa collection en étant la plus rapide du 500 m. La Sud-Coréenne Kim Ye-jin a fini deuxième et la Britanno-Colombienne Jamie Macdonald troisième. Kasandra Bradette, de Saint-Félicien, a conclu au pied du podium.

Il s’agit de la deuxième victoire de St-Gelais sur cette distance cette saison en Coupe du monde en plus d'avoir une médaille d’argent et une de bronze.

Deuxième médaille de bronze pour Maltais

Après avoir mis la main sur sa première médaille en course individuelle cette saison sur le circuit de la Coupe du monde samedi avec le bronze au 1000 m, la Saguenéenne Valérie Maltais a terminé troisième dimanche du second 1500 m présenté à Dresde. La Néerlandaise Suzanne Schulting a gagné la finale et la Sud-Coréenne Noh Ah-rum a fini deuxième.

Également en action, la Sherbrookoise Kim Boutin a pris le cinquième rang.

L’équipe canadienne féminine composée de Maltais, St-Gelais, Bradette et Boutin a par ailleurs terminé en troisième place du relais derrière les Néerlandaises et les Italiennes.

Charles Hamelin au pied du podium

En action au 500 m, le vétéran Charles Hamelin, de Sainte-Julie, a conclu en quatrième place. L’or est allé au Hongrois Shaolin Sandor Liu, l’argent au Sud-Coréen Hwang Dae-heon et le bronze à un autre représentant de la Hongrie, Shaoang Liu.

Sur la ligne de départ de la finale B, Pascal Dion, de l’arrondissement Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles, a pris le sixième rang du classement final.

Samuel Girard, de Ferland-et-Boilleau, n’a pas terminé sa course et a été éliminé des quarts de finale. Il a conclu au 23e rang.

Au deuxième 1500 m du week-end, le Bouchervillois Charle Cournoyer a gagné la finale B devant François Hamelin, de Sainte-Julie. Les hommes ont respectivement fini huitième et neuvième. Le patineur de Rivière-du-Loup, Guillaume Bastille, 18e, s’est arrêté en demi-finale.