Communiqué Patinage de vitesse Canada

La double médaillée olympique en patinage de vitesse sur courte piste, Marie-Ève Drolet de Saguenay, a annoncé aujourd’hui qu’elle prenait sa retraite.



Drolet, maintenant âgée de 35 ans, a fait un retour dans les compétitions internationales l’an dernier après avoir donné naissance à son premier enfant en janvier 2015. En 2016-2017, Drolet a pris part à cinq Coupes du monde, au cours desquelles elle a mérité deux médailles de bronze, ainsi qu’aux Championnats du monde où elle a pris le 10e rang au classement général.



« Au fil des expériences et des défis qui se sont présentés durant ma carrière, j'ai toujours eu comme but de prouver que rien n'est impossible et de tenter de ne pas écouter les gens qui disent le contraire, a déclaré Marie-Ève Drolet. C’est ce que j’ai cherché à faire tout au long de ma carrière, mais il est maintenant temps de prendre ma retraite définitive du sport. »



« Il est difficile d'expliquer toutes les raisons d'une telle décision, mais j'en suis venue à la conclusion qu'il fallait faire un choix entre ma carrière sportive et ma vie de famille. Au cours des années, beaucoup de choses ont changé : le sport en soi et, au niveau plus personnel, ma vie familiale et mes priorités ainsi que mon adaptation à ces nouvelles réalités. En tant que mère maintenant, je suis certaine que je serai fière et que je ne regretterai jamais d'avoir fait le choix de m'occuper pleinement de ma famille », a poursuivi la médaillée de bronze du relais féminin des Jeux olympiques de 2002 à Salt Lake City et d’argent à la même épreuve en 2014 à Sotchi.

« Au nom des membres de Patinage de vitesse Canada, j’aimerais féliciter Marie-Ève Drolet non seulement pour sa carrière, mais également pour sa ténacité, a déclaré la présidente de Patinage de vitesse Canada, Cathy Priestner Allinger. Les retours que Marie-Ève a réussi à faire au cours de sa carrière, notamment après avoir eu son premier enfant, sont phénoménaux et resteront gravés longtemps dans la mémoire des Canadiens. Félicitations encore et merci! »



« De nos premiers Jeux olympiques ensemble en 2002, j’ai vu Marie-Ève grandir pour devenir cette patineuse internationale et personne incroyable qu’elle est aujourd’hui, a ajouté la chef de la direction de Patinage de vitesse Canada, Susan Auch. Merci pour toutes ces années que tu as donné au sport en tant qu’athlète. Tu feras toujours partie de la famille de Patinage de vitesse Canada. »



Marie-Ève Drolet a remporté dans sa carrière un total de 36 médailles lors de compétitions internationales senior, soit deux aux Jeux olympiques, six lors des Championnats mondiaux sur courte piste, 26 en Coupes du monde et deux lors des Championnats mondiaux par équipe.



Elle a également connu une carrière junior phénoménale en remportant 10 médailles lors de quatre Championnats mondiaux juniors en 1997, 1999, 2000 et 2001. Elle a été couronnée championne du monde junior en terminant au premier rang du classement général lors des deux dernières éditions et a remporté le titre d’Athlète féminine de l’année sur courte piste de Patinage de vitesse Canada en 1999, 2000 et 2001.



Il s’agit d’une deuxième retraite pour Marie-Ève Drolet, qui avait accroché ses patins une première fois à la suite des Jeux olympiques de 2002 pour ensuite revenir en vue des essais pour les Jeux de Vancouver.



« Ma participation aux Jeux olympiques de Sotchi et ma médaille gagnée aux relais avec les filles a été une récompense pour tous mes efforts et sacrifices, a relaté Marie-Ève Drolet. J'en profite pour remercier mes coéquipiers et coéquipières, mes entraîneurs, Patinage de vitesse Canada, la Fédération de patinage de vitesse du Québec et Équipe Québec. »



« J’aimerais également remercier mon conjoint Corey car, sans lui, rien n'aurait pu se concrétiser et je le remercie du fond du coeur pour tout son soutien au cours des 10 dernières années. »



« Aussi, un grand merci au club de patinage de vitesse des Comètes de Chicoutimi, celui de Victoria et les villes de Saguenay (Chicoutimi et Laterrière) ainsi que de Thunder Bay, qui ont été mes premiers supporteurs, ainsi que l'Anneau olympique de Calgary et Yves Hamelin pour m'avoir tant aidé dans mon retour à la compétition, tout comme les membres actuels du personnel de soutien qui gravitent autour de l'équipe nationale sur courte piste. »