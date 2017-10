TORONTO - Six autres noms seront ajoutés à l'Allée des célébrités canadiennes le mois prochain.

Le double médaillé d'or olympique et triple champion du monde Donovan Bailey figure parmi ceux qui seront honorés lors d'un gala annuel qui sera présenté le 15 novembre à Toronto.

L'actrice Anna Paquin, la plus jeune Canadienne à avoir gagné un Oscar, recevra une étoile, tout comme le scientifique et activiste environnemental David Suzuki.

De nombreuses personnes recevront cet honneur à titre posthume, dont Viola Desmond, une pionnière des droits civiques au Canada dont le visage apparaît sur le nouveau billet de 10 $, et Ted Rogers, le défunt propriétaire et fondateur de Rogers Communications Inc.

L'icône de la musique folk canadienne "Stompin" Tom Connors, qui est décédé en 2013, sera aussi intronisé au Temple de la renommée.

La cuvée de cette année porte à 173 le nombre de célébrités intronisées.