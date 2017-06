Sportcom Émilie Bouchard-Labonté

MONTRÉAL– L’archère Goercy-Stéphanie Thiffeault Picard a été éliminée au deuxième tour de la ronde éliminatoire jeudi, à la Coupe du monde de tir à l’arc de Salt Lake City. La Montréalaise a ainsi conclu la compétition au 33e échelon.

Classée 54e après les qualifications disputées mercredi, la Montréalaise a eu le dessus sur la Kazakhe Karakoz Askarova, 59e.

Défaite aux deux premières volées 20-22 et 23-27, Thiffeault Picard s’est bien reprises en gagnant les deux suivantes 29-22 et 22-20 pour forcer la tenue d’une cinquième manche, qu’elle a à nouveau emporté 26-24. « Je n’ai pas connu un début de match exceptionnel, mais je suis finalement parvenue à aller chercher les points que ça me prenait pour l’emporter », a souligné la Québécoise qui en était à une première présence sur la scène internationale depuis les Jeux olympiques de Rio.

En deuxième ronde, Thiffeault Picard s’est mesurée à la Russe Evgeniia Timofeeva, qui avait pris le 11e rang des qualifications. Les deux archères étaient à égalité avant la cinquième et dernière volée et Timofeeva a finalement remporté l’ultime duel 26-20. « Je suis très contente d’être parvenue à lui donner du fil à retordre. J’ai bien appliqué ce que je voulais faire », s’est cependant réjoui la Québécoise qui n’a pas trouvé la journée facile en raison du vent qui faisait bien ressentir sa présence.

Georcy-Stéphanie Thiffeault Picard, dont le principal objectif de la saison est une bonne performance aux Championnats du monde prévus en octobre, pourrait être de l’action lors de la prochaine Coupe du monde de tir à l’arc qui aura lieu à Berlin, en août, sans quoi elle sera des Championnats canadiens qui seront présentés à Brossard pendant la même période.