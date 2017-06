Sportcom

Marie-Christine Lapointe et Megan Nagy ont signé une fiche d’une victoire et une défaite, samedi, au Tournoi 2 étoiles du circuit mondial féminin de volleyball de plage présenté à Nantong, en Chine.

Lapointe, de Saint-Jean-sur-Richelieu, et la Saskatchewannaise Nagy ont commencé les seizièmes de finale avec une victoire de 2-1 sur les Américaines Irene Pollock et Amnada Dowdy. Les Canadiennes se sont imposées par les marques de 21-18, 10-21 et 15-11.

« Nous étions bien préparées. Nous avions vu leur match vendredi. Nous avions déjà joué contre chaque joueuse séparément lors des NORCECA, en plus d'avoir quelques vidéos sur leur équipe. Notre plan de match était clair, a commenté la Québécoise. Nous savions que ça allait être une bataille, mais nous étions bien outillées pour les affronter. Nous nous sommes bien regroupées après un deuxième set difficile pour finalement gagner. »

Seulement quelques heures après leur affrontement face aux Américaines, Lapointe et Nagy se mesuraient aux Chinoises Wang Xinxin et Xue Chen dans les quarts de finale. Les favorites locales ont gagné 2-1.

« Nous avions peu d'information sur l’équipe. Notre savoir se limitait à Xue Chen, une olympienne médaillée de bronze en 2008 et quatrième en 2012. Nous avons utilisé l'échauffement pour en apprendre plus sur les deux joueuses. Nous avons bien commencé la rencontre et, durant le deuxième set, nous avons eu l'opportunité de finir le match. Par contre, les Chinoises se sont accrochées et en troisième manche, nous avons manqué d'agressivité », a expliqué Lapointe, dont le duo a perdu 19-21, 23-21 et 15-10.

Plus tôt en entraînement cette semaine, les Canadiennes avaient comme objectif de « servir agressif et stabiliser le deuxième contact ». Selon Lapointe, elles ont réussi à exécuter leurs deux objectifs contre les Américaines et durant la première manche face aux Chinoises.

« En une semaine d'entraînement, tu peux seulement raffiner ce que tu sais déjà. Il y a encore du travail à faire, mais nous sommes sur la bonne voie. Nous avons définitivement grandi lors de ces deux événements en Chine. Nous retournons à la maison la tête haute avec plein de points à travailler pour améliorer notre constance et augmenter notre niveau de jeu. »

Marie-Christine Lapointe et Megan Nagy retourneront maintenant en sol canadien pour deux semaines d’entraînement avant de reprendre la route pour d’autres tournois à l’international.