L’équipe canadienne masculine a conclu, dimanche, les préliminaires du groupe 1 de la Ligue mondiale de volleyball avec une victoire de 3-1 sur la formation de l’Italie, à Anvers, en Belgique. Nicholas Hoag et ses coéquipiers terminent avec une fiche de cinq victoires et quatre défaites.

« Nous avons un gros potentiel. Nous sommes une équipe très jeune et nous avons encore des choses à prouver. Il y a beaucoup de joueurs qui n’étaient pas dans l’équipe l’été passé. C’est un bilan positif pour ces préliminaires », a fait savoir le Québécois de 24 ans.

Les joueurs de l’unifolié se sont imposés avec des manches de 20-25, 25-22, 25-14 et 25-22. Il s’agissait de la première rencontre entre les deux équipes depuis que le Canada avait vaincu l’Italie dans les préliminaires des Jeux olympiques de Rio.

« Nous avons commencé le match assez simplement. Nous avons commencé à pousser après le premier set et à les mettre en difficulté au service. Notre défense est devenue de mieux en mieux au fur et à mesure que le match progressait », a commenté le Sherbrookois.

L’Ontarien Stephen Timothy Maar a de nouveau été le meilleur marqueur du Canada avec 20 points alors que Nicholas Hoag a inscrit 1 point à l’attaque. Du côté de l’équipe adverse, Iacopo Botto a fait 14 points.

Au terme de ces préliminaires qui se sont échelonnés sur trois week-ends, les six meilleures équipes accéderont aux finales de la Ligue mondiale, qui auront lieu au Brésil, du 4 au 8 juillet. Les Canadiens devront toutefois attendre la fin des matchs présentés dimanche afin de savoir s’ils auront la chance d’y participer.

« C’est difficile de se qualifier pour les finales, ce sont toutes des équipes de haut niveau. Si nous perdions aujourd’hui, c’était certain que nous étions out! a expliqué Hoag. Il fallait absolument que nous gagnions pour avoir une chance. Je pense que tout le monde était fatigué, mais nous avons utilisé toute notre énergie pour y arriver. Même si nous ne nous qualifions pas pour les finales, cinq victoires et quatre défaites pour nous, c’est vraiment important surtout que nous étions dans le groupe 2 l’été passé. »