Les Champions d'Ottawa ont inscrit quatre points dès la première manche pour filer vers une victoire de 9-3 face aux Capitales de Québec, mercredi soir.

La formation ottavienne a obtenu 11 coups sûrs dans ce duel et ont été transportés offensivement par le frappeur désigné Daniel Grauer, qui a récolté deux coups sûrs dont un circuit, et produit deux points en plus d'en marquer deux.

Le partant des Champions Daniel Cordero n'a accordé qu'un point mérité en sept manches sur la butte, méritant sa troisième victoire de la saison.

Cordero n'a permis que trois coups sûrs et un but sur balles. Il a enregistré cinq retraits au bâton.

Il s'agissait du troisième et dernier match de la série entre ces deux clubs.