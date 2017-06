Communiqué

Dans le premier match d’une série de quatre face à la troupe de Sussex County, les Aigles de Trois-Rivières se sont imposés à domicile par la marque de 7 à 3, freinant ainsi à six la série de victoires des Miners.

L’histoire du match s’est déroulée en fin de troisième manche, alors que le quatrième frappeur des Aigles, Connor Crane, a cogné la longue balle alors que les sentiers étaient tous occupés. Ce coup de canon portait la marque à 5 à 1 en faveur des locaux. Malgré une poussée de deux points des Miners en sixième manche, les Oiseaux ont bien su fermer la porte en fin de match, en route vers une belle victoire d’équipe.

Du côté des Aigles, la tâche de freiner l’équipe de l’heure dans la ligue Can-Am revenait à Edilson Alvarez et ce dernier a brillé dans la victoire. Le Dominicain en a profité pour lancer un match complet de six coups sûrs et un seul point mérité, en plus de passer dans la mitaine huit frappeurs adverses.

Au bâton, tous les joueurs des Aigles ont obtenu au moins un coup sûr dans la victoire. Outre le grand chelem de Connor Crane, les principaux acteurs offensifs des locaux auront été Daniel Mateo avec deux coups sûrs et deux points produits et David Glaude, également avec deux coups sûrs et deux points marqués. Kyle Lafrenz et Daniel Mateo ont également prolongé à dix-huit et dix-neuf leur séquence de matchs avec au moins une présence sur les buts.

Le prochain match des Aigles sera présenté ce vendredi, toujours au Stade Stereo+, sur le coup de 19h05. Pour l’occasion, les Aigles enverront dans la mêlée le vétéran droitier Jeremy Kehrt (1-2, 7.17). Ce dernier sera opposé à Michael Tamburino (1-2, 10.12) pour les Miners.