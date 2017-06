Communiqué

Dans le second duel d’une série de quatre matchs entre les Miners de Sussex et les Aigles de Trois-Rivières, Connor Crane a encore joué les héros, si bien que les Aigles ont signé une troisième victoire consécutive au Stade Stereo+ par la marque de 5 à 4.

Il aura finalement fallu attendre la quatrième manche avant d’assister à une première poussée offensive dans ce match. Après des simples de Juan Duran et Jay Baum, le septième frappeur des Miners, J.J. Fernandez, a frappé un triple bon pour deux points, portant ainsi la marque à 3 à 0 pour les visiteurs.

La réplique des locaux est venue en fin de 5e manche, alors que Javier Herrera a catapulté le tir du partant Michael Tamburino de l’autre côté de la clôture, récoltant son cinquième circuit de la saison, une claque en solo. Il s’agissait du premier coup sûr du match pour les Aigles, qui avaient été complètement muselés jusque là par le lanceur des Miners.

Puis, en sixième manche, le partant visiteur a connu certains ennuis, étant chassé du match lorsque les sentiers étaient tous occupés et que le pointage était de 3 à 1 pour Sussex. Cependant, c’était avant que Connor Crane ne se présente à la plaque face au releveur ElHajj Muhammad. Ce dernier a cogné son deuxième grand chelem en autant de soirs, propulsant son équipe en avance 5 à 3. Les Aigles n’ont plus jamais regardé en arrière, en route vers un troisième gain de suite.

Au monticule, Jeremy Kehrt a connu un bon départ pour signer sa deuxième victoire de la campagne. En six manches et un tiers, le droitier a concédé trois points sur sept coups sûrs, en plus de passer dans la mitaine huit frappeurs adverses. Au bâton, malgré une maigre récolte de trois coups sûrs, les Aigles ont tout de moins trouvé un moyen de remporter ce match. Ces frappes en lieu sûr sont provenues des bâtons de Julio Martinez, Javier Herrera et Connor Crane.

Le prochain match de la série aura lieu ce samedi, toujours face aux Miners. Le partant des Aigles sera le Cubain Miguel Lahera, qui obtiendra son premier départ de la saison. Le premier lancer est prévu pour 19h05.