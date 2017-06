Communiqué de l'équipe

Les Capitales concluaient leur séjour de 11 matchs à domicile cette après-midi alors que la troupe de Patrick Scalabrini accueillait les Jackals du New Jersey. Les Capitales ont échappé le 3e et dernier match de la série contre la formation américaine par la marque de 5 à 4. Ils terminent donc ce périple de 11 matchs à la maison avec un dossier de 7 victoires et 4 revers.

Il s’agit de la première série que les Capitales perdent à la maison cette année. Après avoir été chassé de la rencontre par l’arbitre au marbre en 7e manche, Patrick Scalabrini n’était pas très heureux de la performance des siens. « C’est dur à expliquer, nous sommes 0-5 les dimanches. C’est un match décevant, car ce n’était pas un lanceur dominant de l’autre côté et nous avons été incapables de générer plus d’offensive. »

Les Jackals ont pris une avance de 2-0 dès le début de la rencontre à la suite d’un double et d’un simple de Brian Burgamy et Brian Joynt, respectivement.

La formation de la Vieille Capitale a mis peu de temps pour répliquer. Les Capitales ont profité d’une erreur au deuxième but de Ryan Retz pour marquer 2 points et ainsi égaliser le pointage.

Avec les buts remplis en 2e, les Jackals ont tourné un double jeu clé pour mettre fin à la menace des Capitales. Une manche plus tard, les Jackals ont ajouté 2 points au tableau indicateur.

Les Capitales ont menacé en 8e encore une fois. Avec des hommes en postions de marquer, James McOwen a soulevé un ballon-sacrifice dans la droite et Craig-St-Louis a produit un point sur un optionnel pour approcher les locaux à seulement un point des visiteurs.

La formation de Patrick Scalabrini a menacé en fin de match avec les coussins remplis et McOwen au bâton. Le voltigeur n’a pas été en mesure d’égaliser le match.

Ce fut un match décevant pour les Capitales sur point de vue offensif, caractérisé par les 13 coureurs laissés sur les buts dans ce match.

Arik Sikula obtient sa 3e défaite de la saison, lui qui a accordé 5 points (4 mérités) en 6 manches de travail.

Du mouvement en prévision du voyage à Ottawa

Patrick Scalabrini a effectué plusieurs mouvements de personnel avant le match de dimanche. En effet, après avoir connu un départ désastreux hier. Keegan Yuhl a été libéré pour faire de la place au releveur Jon Fitzsimmons. Le séjour de Yuhl dans la Vieille Capitale aura duré un peu moins d’un mois.

Joey Maher retrouve son poste de 5e partant suite au départ de Yuhl. Jonathan Malo a également été libéré après avoir intégré l’alignement jeudi dernier. Le gérant des locaux avait fait appel aux services Malo pendant quelques matchs en raison de la blessure à Maxx Tissenbaum.

De plus, Lachlan Fontaine et Brett Lee ont été activés de la liste des blessées. Ces derniers devraient être en mesure d’enfiler l’uniforme lors de la série contre les Champions.

Les Capitales se dirigeront vers la Capitale Nationale demain. Karl Gélinas sera le partant pour débuter cette série à l’étranger contre les Champions d’Ottawa avant de revenir à la maison jeudi pour accueillir l’équipe de la République dominicaine.