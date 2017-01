communiqué

L’entente entre les Capitales de Québec et la fédération cubaine de baseball se poursuivra en 2017 avec le retour des 3 joueurs de l’édition 2016 et la possibilité d’en ajouter un quatrième. Le gérant Patrick Scalabrini a obtenu le feu vert pour ramener le voltigeur Roel Santos et les joueurs d’avant-champ Yordan Manduley et Yurisbel Gracial alors qu’un lanceur pourrait aussi s’ajouter dans les prochaines semaines.

Accompagné par le président Michel Laplante, Scalabrini a profité de son passage à Cuba la semaine dernière pour officialiser le renouvellement de l’entente pour une 4e saison de suite. En Manduley et Gracial, le gérant pourra donc compter sur deux piliers à l’avant-champ alors que Santos s’est démarqué dans son rôle de 1er frappeur de l’alignement.

« Ça vient solidifier notre avant-champ qui est pratiquement réglé. Ce sont des joueurs solides en défensive et qui amènent aussi une touche offensive, surtout dans le cas de Gracial. Dès que la dernière saison s’est terminée, j’avais déjà le désir de les ramener pour cette année. J’ai adoré ce qu’ils m’ont apporté en 2016. Ils ont montré des efforts pour s’acclimater en plus d'offrir des performances baseball satisfaisantes! », s’est réjoui Scalabrini qui s’attend à avoir une confirmation plus tard cet hiver pour le dernier membre du quatuor.

Manduley deviendra donc le 1er joueur de cette île des Caraïbes à disputer trois saisons à Québec. Il n’a toutefois disputé que deux parties en 2016 en raison d’une blessure au dos qui l’avait forcé à rater le reste de la saison. Pour ce qui est de Gracial et de Santos, ils en seront à leur deuxième été dans la Vieille Capitale après un premier essai fructueux.

Les trois se sont d’ailleurs affrontés en demi-finale de la Serie nationale cubaine la semaine dernière. Santos et Manduley (Granma) ont eu le dessus sur Gracial (Matanzas) en 7 parties et participeront du même coup à la grande finale dès mercredi.

Les deux parties ont aussi discuté du dossier de la venue de l’Équipe nationale cubaine pour une seconde saison. Tel qu’annoncé plus tôt en décembre, deux formations internationales visiteront la Can-Am en 2017. La Corée du Sud, le Japon et le Venezuela sont aussi sur les rangs pour occuper une des deux places disponibles. Une annonce officielle aura lieu plus tard au printemps.

Rappelons que Yuniesky Gurriel avait ouvert le bal en 2014 en devenant le 1er Cubain à rejoindre une équipe de l’Amérique du Nord avec le consentement des autorités cubaines. Alexei Bell, Ismel Jimenez et Yordan Manduley l’avaient accompagné la saison suivante.

Les Capitales à Cuba, un 3e succès!

Pour une 3e année consécutive, les Capitales de Québec ont envoyé une quinzaine de jeunes joueurs de baseball à Cuba afin de leur faire vivre une expérience culturelle et sportive hors du commun. Ce voyage dans la région de Varadero s’est échelonné du 5 au 12 janvier dernier.

Accompagnés de leurs parents et de quelques membres de l’organisation des Capitales dont faisaient partie le président Michel Laplante et le gérant Patrick Scalabrini, ces athlètes âgés de 8 à 12 ans ont eu l'occasion de pratiquer leurs sports favoris sous le chaud soleil des Caraïbes avec des joueurs et entraîneurs cubains.

Chaque jour en matinée, après s’être présentés en espagnol, plus de 15 jeunes Cubains et 15 jeunes Québécois participaient à des réchauffements, des exercices de lancers, des frappes au bâton, des ateliers en défensive qui se concluaient par une partie de quelques manches.

Plus que du baseball et de la plage, ce voyage a aussi permis à ces sportifs du baseball mineur de se familiariser avec une tout autre culture, langue et façon de faire que la leur. Ils ont d’ailleurs eu l'occasion d'assister à une partie de la demi-finale de la Série nationale entre Granma et Matanzas le 5 janvier en soirée.

Initié en janvier 2015 avec une première cohorte, la popularité de ce voyage ne démord pas. À preuve, les quelque 50 places disponibles en 2017 ont trouvé preneur avant même qu’une publicité ne soit diffusée.