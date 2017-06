Communiqué

Yurisbel Gracial a détrôné les autres frappeurs de la Can-Am au cours des sept derniers jours. Le joueur cubain des Capitales de Québec a mis la main sur l’honneur hebdomadaire chez les frappeurs de la ligue.

Auteur d’un coup sûr tous les deux présences au bâton, le joueur de 3e but a aussi dominé dans la colonne de pourcentage de présence sur les sentiers avec un taux de 1,424 grâce à 11 coups sûrs et trois buts sur balles. Il a aussi volé deux buts et terminé à égalité pour les points produits avec James McOwen avec neuf.

Auteur de deux circuits au cours de la semaine, Gracial a croisé le marbre 10 fois dans les différents festins offensifs des Capitales, notamment contre l’équipe nationale de son pays.

Gracial succède donc à son compatriote et coéquipier Yordan Manduley qui avait reçu pareil honneur la semaine dernière.