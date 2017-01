Communiqué

QUÉBEC - Après 89 manches lancées avec les Capitales, Ryan Leach poursuivra sa carrière dans la Ligue Frontier avec les Thunderbolts de Windy City. Le releveur a été échangé en retour d'un joueur à être nommé plus tard.

L’association entre Leach et les Capitales prend fin après un peu plus de deux ans. Le droitier avait rejoint la Vieille Capitale en fin de saison 2014 après son parcours collégial. Recrue depuis son arrivée, il aurait perdu ce statut en 2017 dû à ses 2 saisons complètes avec les Capitales. En 89,2 manches, il a connu des hauts et des bas. Sa moyenne de points mérités s’est arrêtée à 3,51.