Dans un match enlevant du début à la fin et où les deux équipes ont joué au chat et à la souris toute la soirée, ce sont finalement les Miners de Sussex qui ont eu le dessus sur les Aigles par la marque de 10 à 8.

Dès la manche initiale, les visiteurs ont inscrit un point aux dépens du partant des Aigles, Miguel Lahera, lorsque Jay Austin a poussé son coéquipier Adron Chambers à la plaque. La réplique des Aigles est venue du bâton de Ryan Brockett en fin de troisième manche, alors que son simple a poussé le Québécois David Glaude au marbre. Quelques instants plus tard, l’optionnel de Daniel Mateo propulsait Julio Martinez à la plaque et les Aigles prenaient les devants 2 à 1.

Puis, de retour à l’abri, les Miners ont repris l’avance 3 à 2 en inscrivant deux points en début de quatrième aux dépens du partant Cubain. Les Aigles n’ont pas baissé les bras et ont ajouté deux points en fin de cinquième par l’entremise des simples de Connor Crane et Javier Herrera, si bien que les locaux menaient 4 à 3 après cinq manches de jeu.

Les deux équipes se sont échangé les devants jusqu'en 9e manche, avant que Adron Chambers pousse deux coéquipiers à la plaque, portant la marque 9 à 7 en faveur des visiteurs. Malheureusement pour les locaux, ces derniers n'auront pas été en mesure de compléter la remontée en fin de 9e, encainssant ainsi un premier revers en quatre matchs.

Au monticule, le partant Miguel Lahera a œuvré durant cinq manches, où il aura concédé trois points sur huit coups sûrs. Contrairement à la veille, les bâtons des locaux se sont fait moins timides, alors que la troupe de TJ Stanton a placé la balle en lieu sûr à douze reprises. Les meilleurs acteurs offensifs auront été Julio Martinez avec trois coups sûrs, un point produit et deux points comptés et Javier Herrera avec deux coups sûrs et deux points produits. Kyle Lafrenz a également frappé sa deuxième longue balle de la saison.

Le dernier match de la série entre les Aigles et les Miners aura lieu ce dimanche après-midi, à compter de 13 h 05. Les partants en présence seront Matthew Rusch (1-4) pour les Oiseaux et Gianni Zayas (4-3) pour Sussex.