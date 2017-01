Communiqué des Aigles

Le gérant des Aigles de Trois-Rivières, TJ Stanton, a confirmé mercredi le retour du joueur d’avant-champ Ryan Brockett et l’acquisition du receveur Brendan Slattery en provenance des Explorers de Sioux City.

Brockett est arrivé à Trois-Rivières à la mi-juin la saison dernière. Il a frappé 10 doubles, produit 28 points et maintenu une moyenne de 0,262 en 260 apparitions au bâton.

« C’était une décision facile de ramener Ryan avec nous. Il est excellent au deuxième but et c’est le type de joueur qui peut pratiquement jouer à toutes les positions. J’ai surtout aimé son niveau d’engagement envers l’équipe. Il ferait tout pour gagner », explique Stanton.

Profondeur derrière le marbre

Brendan Slattery est natif de Brookfield au Connecticut. L’athlète âgé de 25 ans a été obtenu contre un joueur à être déterminé. La saison dernière, il a maintenu une excellente moyenne de 0,292 en 154 apparitions au bâton. Il a effectué 18 départs derrière le marbre, 16 au premier coussin et deux au champ extérieur.

« Sa puissance au bâton m’intrigue beaucoup. Je suis persuadé qu’il peut frapper son lot de doubles et de circuits. De plus, la position de receveur est très importante. Je ne voulais pas une recrue ou encore un joueur de statut élevé pour agir comme second », mentionne Stanton.

Formation 2017

Lanceurs

LP – Matthew Rusch, Vétéran

LP – Edilson Alvarez, LS-4

Avant-champ

2B – Ryan Brockett, LS-3

R – Brendan Slattery, LS-1

Voltigeurs

-

Entraîneurs

G – TJ Stanton

EL – Matthew Rusch

EF – Chris Torres