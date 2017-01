Communiqué

Le joueur d’avant-champ des Capitales de Québec Jonathan Malo participera à la Classique mondiale de baseball pour la deuxième fois de sa carrière.



« Je ne m’y attendais vraiment pas, surtout après ne pas avoir été invité aux derniers Jeux panaméricains (Toronto 2015). C’est à la suite de la blessure de Sean Jamieson (joueur d’arrêt-court) que j’ai reçu mon invitation. Juste d’être là, j’en suis honoré. Je vais tout faire pour arriver prêt », a commenté par voie de communiqué Malo, qui doit se rapporter à l’équipe canadienne le 3 mars prochain.



Sur la scène internationale, Malo a remporté deux médailles de bronze lors des Coupes du monde de baseball en 2009 et en 2011.

La présence de Russell Martin à l’arrêt-court pourrait amener Malo à faire partie d’un système d’alternance chez les joueurs de l’avant-champ.

« Je ne suis pas surpris que Russell y soit, car on en a déjà entendu parler dans le passé. C’est un gros plus dans la chambre avec son expérience. Il a un bon gant et de bonnes mains, alors je ne m’en fais pas trop pour lui », confie Malo qui a évolué aux côtés de Martin sur l’Équipe nationale junior. Le receveur des Blue Jays avait alors occupé les positions de 3e but et d’arrêt-court.

Le Canada amorcera son parcours contre la République dominicaine le 9 mars prochain au Marlins Park en Floride. Des duels contre la Colombie le 11 mars et contre les États-Unis le 12 mars suivront ensuite. Les deux meilleures équipes de chacun des quatre groupes passeront à l’étape suivante.



Lors de la précédente édition en 2013, Malo avait participé à deux des trois rencontres du Canada, obtenant un but sur balle à sa seule présence au bâton contre le Mexique. En défense, il avait été utilisé au deuxième but et à l’arrêt-court pour conclure les deux derniers matchs avant l’élimination du Canada.



Chez les Capitales, Yurisbel Gracial est aussi susceptible de prendre part à ce championnat international, lui qui fait partie de la présélection de 50 joueurs dévoilés par l'Équipe nationale cubaine. Il sera aussi intéressant de surveiller l’alignement du Venezuela, pays natal de Balbino Fuenmayor, et celui des Pays-Bas avec qui devrait évoluer Kalian Sams.