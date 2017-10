AP

HOUSTON - Le premier but Anthony Rizzo des Cubs, qui a vaincu un cancer, a reçu un grand honneur du baseball majeur, vendredi.

Les grandes ligues lui ont décerné le trophée Roberto Clemente, en lien à son implication auprès de sa fondation, qui aide d'autres familles devant composer avec le cancer.

Le trophée Roberto Clemente est le plus grand honneur du baseball pour l'implication communautaire et l'esprit sportif.

Rizzo, 28 ans, a reçu le trophée avant le troisième match de la Série mondiale, vendredi. Il y a un an, lui et les Cubs ont remporté la classique annuelle, mettant fin à une disette de 108 ans.

À 18 ans, alors qu'il était dans les filiales des Red Sox de Boston, Rizzo a reçu un diagnostic de la maladie de Hodgkin. Il a subi six mois de chimiothérapie, au même moment où sa grand-mère luttait contre un cancer du sein. Il a ensuite reçu des traitements pendant six semaines de plus, puis le cancer a été vaincu.

En 2012, il a créé la Anthony Rizzo Family Foundation, à but non lucratif, qui amasse des fonds pour la recherche sur le cancer et pour soutenir les familles éprouvées par la maladie.