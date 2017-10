Des 30 équipes en lice en début de saison, on n'en a plus que deux pour le championnat 2017 du baseball majeur.

Les deux équipes finalistes, les Astros de Houston et les Dodgers de Los Angeles, ont accédé aux séries par la grande porte. Pour les Astros, ils ont dû puiser dans leurs ressources les plus profondes pour venir à bout des Yankees de New York, une équipe qui avait terminé la saison avec dix victoires de moins, une différence de victoires trompeuse quand on scrutait de plus près les statistiques, surtout le différentiel points marqués-points accordés qui était presque identique.

Les Dodgers ont eu la vie plus facile. Ils ont eu le meilleur dossier du baseball majeur malgré une séquence aussi inattendue qu'inexplicable de 1-15! En octobre, ils ont largement profité de deux adversaires (Arizona et les Cubs) qui ont amorcé leur série contre les Dodgers avec un personnel de lanceurs hypothéqué avant même le premier match. Et les Dodgers leur en ont fait payer le gros prix, la marque d'une équipe en pleine confiance et qui roule comme un train.

Si on y allait des comparaisons maintenant. À l'attaque, les Astros ont été exceptionnels en 2017, une des meilleures attaques de l'histoire de la Ligue américaine, à la hauteur des Yankees de 1927, la meilleure équipe de l'histoire du baseball selon plusieurs historiens. Ils ont certes démontré qu'ils pouvaient être maîtrisés dans la série contre les Yankees. Les Dodgers ont-ils pris des notes?

Los Angeles a plus de profondeur que les Astros. Si le gérant de Houston AJ Hinch a un alignement plus régulier, Dave Roberts a jonglé avec plusieurs joueurs au cours de la saison. Tellement de profondeur qu'on a sorti les Cubs sans Corey Seager! En somme, deux équipes qui sont capables de marquer, mais je donne un léger avantage aux Astros en raison de ce qu'ils ont fait en saison régulière.

Au monticule, les Dodgers ont un net avantage avec leurs releveurs qui ont été sublimes en séries jusqu'ici. On ne peut en dire autant des Astros, qui ont quelques points d'interrogation: Devenski, Giles, Liriano, Harris, notamment. Les Astros auront besoin de leurs releveurs dans les matchs entrepris par Morton, McCullers ou Peacock. Ce qu'il faudra surveiller, c'est comment les lanceurs des Astros vont établir leur plan. Lors du dernier match contre les Yankees, ils ont servi un régime de balles à effet comme on voit rarement. Pourra-ton établir un plan semblable et l'exécuter?

En ce moment, les Dodgers représentent une machine parfaitement huilée et prête pour les grands honneurs. Mais avant le début de la saison, j'avais choisi les Astros pour aller jusqu'au bout. Je vais donc demeurer fidèle à ma prédiction initiale... mais en sachant que les Dodgers pourraient leur en faire voir de toutes les couleurs. Bonne Série mondiale!